CAMEROUN Seedorf sélectionneur et Kluivert adjoint

Clarence Seedorf est désormais le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. L'information a été donnée par le ministre des Sports Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt lors d'une conférence de presse. «Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de Clarence Seedorf au poste d'entraîneur sélectionneur national», a dit le représentant du gouvernement devant la presse. Seedorf sera assisté par son compatriote Patrick Kluivert comme sélectionneur adjoint. Au fait, ce tandem a été évoqué depuis un certain temps dans les coulisses de la FECAFOOT. C'est la première fois que Seedorf va opérer sur le continent africain. Agé de 42 ans, il a entraîné le Milan AC, puis le Deportivo la Corogne. En tant que joueur, il a remporté quatre ligues des champions avec l'Ajax d'Amsterdam (1995), le Real de Madrid (1998) et le Milan AC (2003 et 2007).