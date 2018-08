CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME Le CAA présente ses excuses aux athlètes

Lors d'une conférence de presse, Hamad Kalkaba Malboum a admis qu'il y avait de longs retards dans les aéroports et des difficultés de transfert à Lagos.

La Confédération africaine d'athlétisme (CAA) a présenté ses excuses aux athlètes et officiels en raison des difficultés rencontrées par ces derniers pour rejoindre Asaba, la capitale de l'Etat du Delta (Nigeria), en prévision des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se sont achevés hier. Lors d'une conférence de presse, le président de la CAA, Hamad Kalkaba Malboum, a admis qu'il y avait de longs retards dans les aéroports et des difficultés de transfert à Lagos, mais les organisateurs ont réussi à transférer toutes les délégations avant le coup d'envoi des championnats, mercredi soir au stade Stephen-Keshi de Asaba. «Nous nous excusons auprès de nos athlètes pour ce qui leur est arrivé», a déclaré le président Kalkaba. «Nous sommes un continent en développement, tout ne peut pas être parfait, nous devons donc être tolérants, comprendre la situation. Nous faisons partie du processus et devons montrer notre engagement envers ce qui se passe», a-t-il expliqué. Kalkaba a précisé que Asaba avait accepté d'accueillir les championnats d'Afrique après le désistement de Lagos, il y a deux ans. «C'est la réalité, c'est hors de notre contrôle, mais je voudrais apprécier les efforts déployés par le Comité d'organisation local pour tout mettre en place afin que nous soyons ici», a ajouté la même source. Pour sa part, le président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Sebastian Coe, qui est présent au Nigeria depuis mardi, estime qu'Asaba-2018 constitue «un héritage» car «le Nigeria a produit de grands champions et ce nouveau stade va contribuer au développement de la carrière des athlètes». «Je suis également venu ici avec une grande équipe de notre siège à Monaco pour comprendre les défis auxquels l'Afrique doit faire face. Notre objectif principal est de soutenir le programme de développement en Afrique, de sorte que les fonds disponibles soient dépensés dans les bons centres, avec de bons coachs au sein des établissements d'enseignement», a-t-il ajouté. Le président du Comité d'organisation local, Solomon Ogba, a également profité de l'occasion pour «assurer des transferts parfaits à Lagos», jusqu'à la fin de ces championnats. L'ancien président de la Fédération nigériane d'athlétisme a également exprimé ses regrets concernant les défis logistiques qui ont vu les équipes arriver à Asaba quelques jours après la date initiale prévue. Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme, prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Océanie.