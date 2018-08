CLASICA SAN SEBASTIAN DE CYCLISME Traumatisme facial pour Egan Bernal

Situé au mauvais endroit au mauvais moment dans le peloton, le Colombien n'a pu éviter comme de nombreux coureurs la chute lors de la Clasica San Sebastian.

Victime d'une très lourde chute sur la Clasica San Sebsatian, Egan Bernal n'en est pas sorti indemne malheureusement. Le Colombien souffre d'un traumatisme facial sérieux, annonce le Team Sky. Un temps de repos plus ou moins important est à prévoir. De la malchance pure et simple. Situé au mauvais endroit au mauvais moment dans le peloton, Egan Bernal n'a pu éviter comme de nombreux coureurs la chute lors de la Clasica San Sebastian. Mais contrairement aux autres, le Colombien ne s'est pas relevé tout de suite et est même resté un long moment au sol laissant craindre le pire. Après un premier diagnostic, les nouvelles transmises par son équipe le Team Sky font état d'un coureur qui est resté conscient après être tombé, mais qui a un traumatisme facial sérieux. D'autres examens permettront d'évaluer d'autres blessures s'il y en a. La direction de course a, pour sa part, précisé dans son bilan médical que Bernal a un traumatisme cranio-encéphalique avec possibilité de fracture maxillaire, perte de dents et blessure à la lèvre supérieure. C'est dire la violence du choc qu'a dû subir le talentueux coureur de 21 ans, qui a perdu tout espoir sur le coup de jouer un rôle dans cette classique World Tour. Mais c'est aussi sa fin de saison qui semble s'inscrire en pointillé. Pas sûr qu'un retour de sa part en compétition se fasse prochainement. A noter tout de même qu'une première blessure cette saison à l'épaule suite à une chute au Tour de Catalogne ne l'avait pas empêché de briller sur le Tour de Romandie, sa course de reprise.