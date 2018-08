FC BARCELONE Tournant dans le transfert de Paul Pogba

En Angleterre, Mino Raiola s'active pour essayer de faire signer Paul Pogba du côté du FC Barcelone. Mais nul ne sait ce qu'en pense Manchester United.

Cet été, le FC Barcelone va vouloir recruter au milieu de terrain. Outre l'arrivée, maintenant plus que probable de Arturo Vidal (Bayern Munich), les Blaugranas en veulent encore plus. Depuis quelques semaines, il se murmure que les Catalans aimeraient frapper très fort et enregistrer l'arrivée du Champion du monde Paul Pogba. Pour le moment, le milieu de terrain est toujours un joueur de Manchester United, mais pour combien de temps encore? Car on sait qu'il est toujours difficile de dire non lorsque les sirènes du FC Barcelone retentissent. D'autant que son entente avec José Mourinho, son entraîneur chez les Red Devils, n'est pas franchement bonne. Dès lors, Mino Raiola, son agent qui l'a proposé en Catalogne avant la Coupe du monde, va s'activer ces prochains jours afin de boucler le deuxième plus gros transfert de l'été après celui de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus pendant le Mondial. Pour ce faire, Raiola va se déployer selon les informations du Daily Star. Le truculent agent, déjà au four et au moulin pour Mario Balotelli, devrait rencontrer les dirigeants de l'équipe locataire de Old Trafford. Il verrait donc les décideurs pour leur annoncer qu'il serait en mesure de négocier un transfert de l'ordre de 100 millions de livres sterling (soit un peu plus de 112 millions d'euros) pour la Pioche en direction de la Catalogne cet été. L'avenir de l'homme, à qui il reste trois années de contrat en Angleterre, est incertain puisqu'on ne sait pas exactement ce que comptent faire les Red Devils de lui. Mais une chose est certaine, le marché des formations de Premier League se termine dans quatre jours et cela fait peu pour pouvoir se retourner. Mais, on le sait, les derniers jours de la fenêtre estivale sont souvent fous et, l'Angleterre, qui fait de gros chèques, ne devrait pas déroger à la règle.