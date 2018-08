ISSAAD BOURAHLI, ANCIEN ATTAQUANT DE L'EN "Belmadi est un très bon choix"

L'ex-international algérien, Issaad Bourahli, a qualifié de «judicieux» le choix de placer Djamel Belmadi au poste de sélectionneur national, estimant que son ex-coéquipier a tous les critères pour réussir.

Bourahli s'est exprimé au sujet de la nouvelle nomination de Djamel Belmadi au poste de sélectionneur national. L'ayant côtoyé en sélection pendant plusieurs années, Bourahli estime que l'ex-vedette marseillaise a le bon profil pour remettre les Verts sur de bons rails. Le renard des surfaces, comme le surnommait la presse algérienne par le passé, reste très optimiste quant à l'avenir des Verts, car, pour lui, «Djamel est désormais prêt sur tous les plans pour cette nouvelle mission que la FAF lui a confiée.» «Actuellement, la FAF ne pouvait pas faire un meilleur choix, car Djamel, à l'instar de Halilhodzic ou Queiroz, a tous les critères pour réussir d'autant plus que c'est un entraîneur d'avenir étant donné qu'il est jeune. Je pense qu'il saura mener l'EN à bon port. Tout d'abord, c'est un ex-international algérien qui a évolué pendant plusieurs années au plus haut niveau en Europe. Puis, en tant qu'en entraîneur, je pense qu'il a tous les diplômes requis en plus d'avoir la volonté de réussir. C'est pour cette raison que j'estime qu'il est capable de réaliser de très bons résultats avec les Verts», a-t-il dit. Le natif de Sétif a insisté sur un point très important à ses yeux. Il s'agit de la discipline qui, selon lui, sera l'un des points forts du nouveau sélectionneur. «Belmadi possède une forte personnalité qui lui permettra certainement de gérer l'Équipe nationale convenablement. Ainsi, on n'entendra plus parler de ces histoires de clans au sein de l'EN. Je dirais aussi que l'élément le plus important pour la réussite d'un coach, c'est la bonne entente qu'il peut avoir avec ses joueurs et c'est ce qu'on souhaite à Djamel. Et pour que cela se concrétise, il faudrait que la FAF gère, de son côté, tout dépassement visant à semer la zizanie au sein du groupe.» Comme à l'accoutumée, Bourahli n'a pas eu recours à la langue de bois au moment d'évoquer l'ex-sélectionneur national Rabah Madjer. «Sincèrement, le passage de Madjer à la tête du staff technique de l'EN était une vraie perte de temps. Il a tout le temps parlé de coaching par le passé et le jour où on lui a donné sa chance, il a échoué. Maintenant, il faudrait qu'il aille se former en tant qu'entraîneur pour obtenir des diplômes au lieu de continuer à parler dans le vide.»