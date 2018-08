LANCEMENT DES ÉCOLES FÉMININES DE FOOTBALL La FAF organise une journée d'information

La Commission du football féminin compte lancer dans son programme la formation des coordonnatrices des écoles féminines de football.

Samedi, s'est tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, une journée d'information pour le lancement des écoles féminines de football (6-11 ans). Près de 60 clubs affiliés aux différentes ligues ont participé à cette journée organisée par la commission du football féminin, présidée par Radia Fertoul, en collaboration avec le département du développement du football féminin de la DTN, dirigé Azzedine Chih. Étaient présents à cette journée, le président de la Ligue de football féminin (LFF), Djamel Kashi, Larbi Oumamer, membre du Bureau fédéral, qui a fait des interventions sur le plan juridique et le docteur Damardji qui a expliqué l'importance du contrôle médical. Pour sa part, Rachid Gasmi, président de la commission des finances était également présent. D'anciennes joueuses, présidentes et présidents de clubs, encadreurs et autres techniciens et spécialistes du football féminin ont débattu près de 5 heures sur leur pénible quotidien et absence de soutien aussi bien moral, financier et même d'outils de travail. Ces clubs font de la gymnastique pour disposer d'un créneau d'entraînement, à titre d'exemple. Des soucis qui ont trouvé une ouïe attentive de Fertoul, en sa qualité de présidente de la CFF, elle qui les a rassurés en leur apprenant que des conventions seront signés avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le ministère de l'Education nationale ainsi que celui de l'Enseignement supérieur pour pouvoir disposer de leurs infrastructures.

Une convention FAF - Clubs doit être paraphée auparavant pour accéder à ce type de soutien. La CFF compte lancer dans son programme la formation des coordonnatrices des écoles féminines de football.

En guise de clôture de cette journée, Rachid Gasmi a pris la casquette du président de la commission de suivi des résolutions du symposium pour apprendre à l'assistance que les soucis des clubs féminins ont été déjà rapportés dans le document final du symposium qui sera remis au MJS et aux hautes autorités du pays.

Enfin Fertoul a rappelé à l'assistance que sa commission reste à l'écoute des clubs en la contactant via la boîte mail suivante: cff.faf@yahoo.com.