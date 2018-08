OGC NICE Attal se projette sur le match de Reims

Le défenseur international algérien Youcef Attal, fraîchement arrivé à l'OGC Nice, a indiqué que son équipe était concentrée sur la réception de Reims samedi prochain (19h00), dans le cadre de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 française de football. «La semaine prochaine, ce sera autre chose... On va bosser à fond et se concentrer sur ce match de Reims. D'ailleurs même si ça ne fait pas plaisir de perdre, on apprend toujours, et aujourd'hui, on a travaillé, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Maintenant, il nous reste une semaine pour être prêts», a affirmé le latéral droit des Verts dans une déclaration au site officiel du club azuréen.