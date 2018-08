SUPERCOUPE DU PORTUGAL Brahimi offre le titre au FC Porto

Le milieu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, a contribué au sacre de son équipe samedi soir en Supercoupe du Portugal contre Aves (3-1) en marquant un but. Les joueurs d'Aves ont ouvert le score à la 14e minute de la première mi-temps par Claudio Falcao, avant que le FC Porto ne remette les pendules à l'heure à la 25e minute par l'entremise de Brahimi. Ce dernier a quitté ses coéquipiers 12 minutes après son but, souffrant d'une blessure. En seconde période, le FC Porto a pris l'avantage grâce aux réalisations de Maxi Pereira (67e) et Jesus Corona (84e). Pour rappel, le FC Porto a remporté le titre de champion du Portugal lors de la saison écoulée, alors que Aves s'est adjugé la Coupe nationale.