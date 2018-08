JULEN LOPETEGUI, ENTRAÎNEUR DU REAL MADRID "Luka Modric va rester"

Le nouveau coach de la Casa Blanca confiant

L'entraîneur du Real Madrid Julen Lopetegui s'est exprimé face à la presse après la victoire de son équipe face à la Juventus de Turin samedi soir (3-1). Il est revenu sur plusieurs dossiers chauds, dont celui de Luka Modric.



Avez-vous parlé avec le club de ce qui se passe avec Modric?

Le président a déjà répondu, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Modric est un joueur extraordinaire, nous l'attendons à bras ouverts.



Avez-vous parlé avec lui, personnellement?

Je lui ai parlé après son excellente Coupe du monde, et nous nous sommes donné rendez-vous le 8, le jour de son retour, pour commencer à travailler et voir s'il pourrait être prêt le 15 août pour le premier grand objectif de la saison. Je lui ai dit qu'il était un joueur qui me passionnait. Je l'adore, et il le sait. Il sera heureux de jouer au football comme il l'a toujours été, au Real Madrid.



Êtes-vous serein sur ce qui va se passer?

Luka est un joueur du Real Madrid et il va le rester, ça ne fait aucun doute.



Qu'avez-vous pensé du match?

Content, le résultat est anecdotique en pré-saison, ce n'est pas très important. Mais mieux vaut gagner que perdre, évidemment. Lors de la défaite contre United, il y a eu des choses positives, aujourd'hui aussi, mais aussi des choses à améliorer. L'équipe fait des progrès. La Juventus est l'équipe qui s'est le plus renforcée sur la scène internationale et elle a plus de rythme. Ils ont joué cinq matchs. Nous avons fait un bon match et c'est bien d'avoir gagné.



On a parlé de Neymar et Hazard qui pourraient venir... Mais Asensio, Vinicius et Bale n'ont-ils pas fait un pas en avant?

Marco et les autres ont fait un excellent match. Il a joué dans une position moins habituelle pour lui, mais il l'a bien assimilée. Ils ont tous été très bons.



Comment ferez-vous avec deux gardiens de but titulaires dans l'effectif (Navas et Courtois)?

Quand il arrivera, s'il arrive, je me poserai la question. Pour l'instant je vais uniquement parler du bon match de Keylor, de Lunin... Si nous avons une autre situation dans les cages, je m'exprimerai sur ce sujet.



Envisagez-vous de faire jouer Asensio en faux 9 cette saison?

Je n'ai jamais aimé le faux 9. C'est une alternative. Avec moi ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Nous devons rechercher des recours et, dans des moments précis, nous pensons qu'il peut évoluer à ce poste. L'important ce n'est pas où il joue, mais comment il joue.



Vinicius et Asensio ont des options pour devenir titulaires?

Je n'oublie pas non plus Lucas, Javi Sánchez, Reguilón, Valverde, Nacho... Je ne mettrai pas l'accent sur un ou deux joueurs seulement.



Reguilón va-t-il intégrer l'effectif de l'équipe première?

Ces décisions seront prises en fin de pré-saison. C'est un canterano avec des majuscules, avec beaucoup de coeur, je l'encourage à continuer comme ça. Les décisions seront prises plus tard.