APRÈS SA QUALIFICATION AUX 16ES DE FINALE DE LA COUPE ARABE Un marathon attend l'ES Sétif

Par Saïd MEKKI -

Le plus dur reste à faire

Les joueurs du coach Taoussi ont joué la seconde mi-temps sous le stress et la peur de concéder un second but. Ce qui n'est pas dans les habitudes de l'Entente.

L'ES Sétif, qui s'est difficilement qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe arabe des clubs champions de football, en dépit de sa défaite devant les Emiratis d'Al-Aïn FC (0-1) samedi dernier au stade Hitrec Kacian à Zagreb en Croatie, rejoindra Alger aujourd'hui. D'aucuns férus de l'Entente de Sétif ont été déçus par les deux dernières prestations de leur équipe en Croatie devant cette équipe émiratie, pourtant loin de constituer un foudre de guerre. Le coach marocain, Rachid Taoussi, n'a pas bien fait de laisser l'équipe jouer le deuxième match avec simplement l'idée de défendre l'avantage du match-aller (2-1). D'ailleurs, les Sétifiens jouent, d'habitude, mieux surtout à l'extérieur du pays. Mais, cette fois-ci, Djabou et ses camarades n'ont pas été à la hauteur de la réputation de l'équipe très offensive. Il est vrai que le changement de l'effectif y est pour quelque chose, mais là, on parle d'une équipe professionnelle et, donc, des joueurs de la même trempe. Mais force est de constater que les joueurs ont bien peiné pour terminer la partie sur ce score de (1-0) en faveur de leurs adversaires, qui auraient pu se qualifier en marquant juste un deuxième but, n'était-ce la vigilance d'un gardien, Zeghba, des grands jours. Les joueurs du coach Taoussi ont joué la seconde mi-temps sous le stress et la peur de concéder un second but. Ce qui n'est pas dans les habitudes de l'Entente. Pis encore, les joueurs ont souffert sur le plan physique. Or, l'ES Sétif est réputée être l'équipe au «second souffle», mais ce n'est pas ce qu'on a vu en Croatie. Taoussi qui s'est plu à féliciter les joueurs sur le terrain en indiquant que «l'essentiel est de s'être qualifié», se doit de revoir ses stratégies d'autant plus que l'équipe aura pas moins de cinq jours pour préparer son entrée en lice dans le nouveau championnat d'Algérie, saison 2018-2019. L'ES Sétif entamera cette nouvelle saison avec un match à domicile face à l'USM Bel Abbès. Encore faut-il savoir que l'équipe sétifienne aura un programme marathon d'ici au début du mois de septembre. Ce qui veut dire que Taoussi doit compter sur un turn-over de son effectif pour parer à toute mauvaise nouvelle, notamment les blessures et la fatigue. L'ES Sétif débutera le championnat le 11 août prochain contre l'USMBA avant de rencontrer l'AS Ain M'lila le 25 du même mois. Trois jours plus tard, les joueurs de Taousi joueront leur match de la Ligue des champions d'Afrique face au MC Alger au stade 5-Juillet. Cinq jours plus tard (1er septembre), les mêmes ESS-MCA se retrouveront sur un terrain de football pour jouer un autre match mais pour le compte du championnat d'Algérie, soit au stade 5-Juillet soit au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Enfin, le 4 septembre l'équipe des Hauts-Plateaux jouera son match de championnat face au Paradou AC. C'est dire que les joueurs de Rachid Taoussi doivent être bien préparés surtout sur le plan physique pour pouvoir tenir toute la charge de ces matchs-marathons.