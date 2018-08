AC MILAN Le feuilleton Rabiot relancé

Alors qu'on pensait son mercato refermé depuis la signature de Arturo Vidal à Barcelone, Adrien Rabiot, qui n'a toujours pas prolongé avec le Paris SG, voit l'AC Milan et Leonardo frapper à sa porte.

La Gazzetta dello Sport révèle que l'AC Milan penserait à Adrien Rabiot pour renforcer son milieu de terrain. Leonardo, récemment nommé directeur général en charge du département technique et sportif du club rossonero, admire le joueur de 23 ans. Le journal italien relaye des rumeurs d'une visite du Brésilien à Paris pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, mais cette dernière n'a pas été confirmée. Le contrat de Adrien Rabiot expire en 2019, mais le PSG, qui traite avec la mère et représentante du joueur, veut le renouveler. Il y a trois jours, Sport annonçait que le club de la capitale comptait même offrir un salaire de 22 millions d'euros annuel à Adrien Rabiot, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif derrière Neymar qui touche 36,8 millions d'euros par an, pour le convaincre. Le quotidien au papier rose confirme la thèse d'une nette augmentation proposée à l'international tricolore par sa direction. Et si la publication ne dit pas si ce dernier acceptera l'offre parisienne, elle explique en revanche que les pensionnaires du Parc des Princes renverront dans les cordes, les Milanais cet été, comme ils l'ont fait récemment avec le FC Barcelone, qui s'est reporté sur le Chilien Arturo Vidal (31 ans). Le Corriere dello Sport tient un autre discours. Selon le journal transalpin, les Parisiens auraient demandé

30 millions d'euros aux Rossoneri pour commencer à discuter, laissant donc une porte ouverte. D'autant plus que le milieu ne serait pas insensible à l'approche italienne. Seulement, les Lombards, eux aussi dans le viseur de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, n'ont pas franchement les coudées franches. Ils doivent eux aussi vendre avant d'acheter et sont pressés par le temps, puisque le mercato ferme ses portes le 17 août à 20h en Série A. Toujours est-il qu'avec cette incursion de Milan, le feuilleton Adrien Rabiot, que l'on pensait terminé depuis l'arrivée de Arturo Vidal à Barcelone, repart de plus belle...