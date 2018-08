AL-SADD Triplé de Bounedjah pour la reprise

Pour la première journée du championnat du Qatar face à Al-Kharithiyath, l'international algérien Baghdad Bounedjah s'est offert un premier triplé. Le buteur algérien a commencé par un penalty transformé victorieusement à la 58', avant d'inscrire un second but à la 83'. Dans les arrêts de jeu, et d'une magnifique reprise de volée, il clôt son festival but en s'offrant un triplé. Al-Sadd l'a emporté sur le score sans appel de (6-0).