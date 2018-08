CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ El Mouadene engagé pour deux ans

Après avoir signé un contrat avec la JS Kabylie pendant ce mercato estival, Abdellah El Mouadene quitte déjà les Canaris et s'engage en faveur du CA Bordj Bou Arréridj.

L'ancien joueur de Paradou AC et du MC Alger a décidé de quitter la JSK où l'entraîneur ne comptait pas tellement sur lui.

Pendant la phase de préparation il a réclamé son argent et devant la non-satisfaction de sa demande par les dirigeants le joueur a préféré donc résilier son contrat et partir pour Bordj Bou Arréridj qui est entré directement en contact avec lui après les problèmes qu'il a eus.

El Mouadene a donc signé un contrat de deux saisons avec le CABBA et sera présenté dans les toutes prochaines heures à la presse, lui qui était dans le viseur du CSC et du CRB.