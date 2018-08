CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME 4X400 L'Algérie 5e, le Kenya sacré

Le relais algérien a terminé à la cinquième place de l'épreuve du 4x400 m des championnats d'Afrique d'athlétisme à Asaba (Nigeria). La médaille d'or de l'épreuve est revenue au relais kenyan avec un temps de 3:00.92, devant les Sud-Africains (3:03.50), médaillés d'argent et le Nigeria (3:04.88), médaillé de bronze. Avec un temps de 3:05.27, les athlètes algériens, Moula Slimane, Miloud Laredj, Mohamed Belbachir et Sofiane Bouhada, ont été devancés par le Swaziland (4e, 3:04.98), alors que la 6e place est revenue au Sénégal (3:11.04). Lors de ce rendez-vous continental, l'Algérie a remporté trois médailles dont deux en or grâce à Larbi Bourrada (décathlon) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies). L'autre breloque (bronze) a été l'oeuvre samedi de Mohamed-Yasser Tahar Triki, 3e dans le concours du triple saut. L'Algérie a pris part à ce rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Océanie.