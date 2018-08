EN REMPORTANT LE COMMUNITY SHIELD Man City lance bien sa saison

Les Citizens annoncent la couleur

Dimanche, à Wembley, Manchester City a facilement disposé de Chelsea (2-0) et remporte le Community Shield, le cinquième de l'histoire du club.

Double buteur, Sergio Agüero a permis aux siens de se défaire des joueurs de Maurizio Sarri, qui vont devoir encore travailler d'ici l'ouverture de la Premier League, le 11 août. Manchester City est toujours autant intouchable. Trop forte pour la concurrence la saison dernière, l'équipe de Pep Guardiola a montré qu'il ne faudra pas être loin de la perfection cette saison pour espérer les inquiéter sur la durée. Victorieux 2-0 de Chelsea lors du Community Shield, les Citizens envoient un premier message fort à leurs concurrents. Dominateurs d'entrée grâce à un pressing haut sur la pelouse de Wembley, les coéquipiers de Benjamin Mendy ont logiquement vu leurs efforts être récompensés dès le premier quart d'heure. Sur une percée plein axe de Phil Foden, Sergio Agüero a inscrit son 200ème but avec la tunique mancunienne (0-1, 13eme). Derrière, les Blues ont tenté de prendre le jeu à leur compte mais les imprécisions aux abords de la surface ont empêché ces derniers de réellement inquiéter Claudio Bravo. A la pause, le score était donc logiquement en faveur du champion d'Angleterre en titre. Surtout qu'en début de seconde période, le buteur argentin n'a pas été loin de doubler la mise, mais la bonne sortie de Willy Caballero a été salvatrice pour son équipe (50ème). Qu'importe pour Sergio Agüero, qui n'a pas tergiversé pour autant. En effet, quelques minutes plus tard, sur un contre mené par Ilkay Gündogan, l'ancien de l'Atletico Madrid a profité d'une belle inspiration de Bernardo Silva pour doubler la mise et sceller la victoire des siens peu avant l'heure de jeu (0-2, 58ème). Sur son banc, Maurizio Sarri a tenté d'inverser la tendance, mais l'entrée du Brésilien Willian n'a rien changé.

Au final, après quelques belles opportunités, notamment pour le buteur du jour proche du triplé, Man City a donc dominé son adversaire et a ainsi remporté sans trembler son cinquième Community Shield de son histoire, le premier depuis 2012. Les Sky Blues repartent sur les mêmes bases que la saison dernière et semblent prêts à ré-attaquer la Premier League, ce qui ne semble pas encore le cas des Londoniens...Titulaire et très actif dans son couloir gauche, Benjamin Mendy a été auteur d'un bon match et semble retrouver petit à petit le niveau qui était le sien avant sa grave blessure de septembre dernier. Son entente avec le nouvel arrivant Riyad Mahrez semble prometteuse pour la formation de Pep Guardiola.

Dans l'axe gauche, Aymeric Laporte a passé un match plutôt tranquille et a cédé sa place en fin de rencontre après une alerte. Du côté de Chelsea, l'ex-entraîneur de Naples a pu mesurer la tâche qu'il reste encore à accomplir pour son équipe. Trop friable défensivement, les Blues n'ont que trop peu inquiété la défense adverse (cinq frappes dont seulement deux cadrées).

Le retour de N'Golo Kanté dans l'entrejeu fera logiquement du bien, et notamment à un Jorginho à la peine pour sa première sortie officielle avec le club de Roman Abramovich. Place désormais au championnat pour les deux équipes avec des déplacements à Huddersfield et Arsenal le week-end prochain.