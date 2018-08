RIYAD MAHREZ, JOUEUR DE MAN CITY "Notre titre est mérité"

Mahrez a montré une certaine complicité avec son ancien coéquipier du Havre, Mendy, et a même failli marquer son premier but après un tir lointain, qui rata de peu le cadre.

De retour d'une blessure à la cheville, Pep Guardiola a décidé d'aligner l'international algérien Riyad Mahrez dans le onze de départ face à Chelsea pour

Le Community Shield, dimanche. L'ancien joueur de Leicester a joué sur son côté droit habituel, contrairement aux autres matchs de préparation, mais il n'a pas réussi à démontrer ses capacités techniques. Il a même manqué de marquer son premier but avec les Citizens à deux reprises.

Le score était de (1-0) à la mi-temps pour Manchester City après un but de l'attaquant Argentin Aguero. En deuxième période Pep Guardiola a décidé de faire un changement tactique et de faire sortir Leroy Sané et mettre Gundogan, ce qui a permis à Mahrez de passer sur le côté gauche. Chose qui a porté ses fruits puisque la recrue la plus chère dans l'histoire des Citizens a montré un autre visage et était plus performante qu'en première période. Mahrez a montré une certaine complicité avec son ancien coéquipier du Havre, Mendy, et a même failli marquer son premier but après un tir lointain, qui rata de peu le cadre. Score final (2-0) pour Manchester City et Riyad Mahrez qui remporte son premier titre de la saison.

L'ailier international algérien a déclaré après le match que son équipe a fait un bon match, méritant largement ce premier trophée de la saison. «Nous avons fait un très bon match aujourd'hui, et le titre est mérité», a-t-il dit.