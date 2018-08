TRANSFERT DE BOATENG Man Utd prend le PSG de vitesse

Alors que le Paris SG semblait en pole position sur ce dossier, Manchester United a directement contacté le Bayern Munich pour Jérôme Boateng.

Il ne reste plus beaucoup de temps à Manchester United pour offrir à José Mourinho les recrues qu'il réclame depuis de nombreuses semaines, notamment en défense. Et alors que les pistes Harry Maguire (Leicester), Toby Alderweireld (Tottenham) et Yerry Mina (FC Barcelone) semblent toutes se refermer les unes après les autres, pour différentes raisons, les Red Devils auraient décidé de passer à l'offensive pour Jérôme Boateng (29 ans). Bild assure en effet que les Mancuniens, intéressés depuis quelques jours, sont directement entrés en contact avec le Bayern Munich (les deux écuries se sont affrontées dimanche en amical dans le cadre de l'International Champions Cup) pour évoquer ce transfert.

Le club bavarois a fait savoir qu'il était ouvert aux négociations, réclamant cependant un chèque de 50 millions d'euros pour lâcher son international allemand. Un montant dans les cordes des pensionnaires de Old Trafford, qui jugeaient par exemple les pistes Maguire et Alderweireld trop coûteuses au regard des exigences de Leicester City et Tottenham (80 et 65 millions d'euros).

En passant directement par la direction munichoise, MU prend donc la main dans ce dossier dans lequel le Paris SG semblait pour l'heure en pole position. En effet, le club de la capitale s'était, selon Le Parisien, mis d'accord avec l'entourage du Champion du monde 2014 sur les bases d'un contrat.

Seulement, les Rouge-et-Bleu n'avaient donné aucun signe au Bayern. Il faut dire qu'ils sont dans l'obligation de vendre avant d'acheter, eux qui figurent dans le viseur de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. MU et Mourinho pourraient donc bien profiter de la situation pour finalement rafler la mise et faire revenir le natif de Berlin à Manchester, où il a déjà évolué en 2010/2011 sous les couleurs du rival City. Ils ont jusqu'à jeudi pour concrétiser l'opération.