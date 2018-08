GHEZZAL S'ENGAGE POUR QUATRE ANS AVEC LEICESTER CITY "Persuadé d'avoir fait le bon choix"

Par Mohamed BENHAMLA -

Claude Puel s'est réjoui de ce nouveau renfort et croit que le joueur algérien apportera la vivacité qu'attendent les Foxes de lui.

L'international algérien, Rachid Ghezzal, découvre pour la première fois de sa carrière un autre championnat que celui de la Ligue 1 française. Dimanche en fin d'après-midi, le désormais ex-joueur de l'AS Monaco a apposé sa signature sur un contrat avec Leicester City pour les autres prochaines saisons, dans un transfert estimé à 14 millions d'euros. La tâche qui lui est confiée reste loin d'être aisée: l'ailier droit devra prendre la suite d'un camarade de sélection, Riyad Mahrez, parti chez les Citizens. Tout juste après la signature de son contrat, Ghezzal s'est dit très heureux, estimant avoir fait le bon choix. «Je suis très excité et heureux d'être ici. Le coach de l'équipe première (Claude Puel) me voulait. J'étais très jeune lorsqu'il entraînait Lyon. Il m'a pris dans l'équipe première un match en pré-saison et après je suis revenu avec les jeunes. Je connais le coach et son travail, et ça me plaît. Leicester est un bon club avec beaucoup d'ambitions et beaucoup de bons joueurs. Je pense que je vais faire une bonne saison.» Ghezzal espère, donc, relancer sa carrière après une saison très difficile chez le club de la Principauté.

Claude Puel, quant à lui, s'est réjoui de ce nouveau renfort et croit que le joueur algérien apportera la vivacité qu'attendent les Foxes de lui. «Je suis très heureux d'accueillir Rachid au Leicester City Football Club.

Je connais ses qualités depuis mon passage à Lyon, où il était dans l'académie, et j'ai hâte de le voir évoluer en Premier League», a-t-il déclaré.