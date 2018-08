LA DIRECTION DU MCA A DÉCIDÉ DE LE MAINTENIR L'offre de Toulouse pour Dieng recalée

Par Mohamed BENHAMLA -

Le club français de Ligue 1, le FC Toulouse, a formulé une offre à hauteur de 3 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain du MCA, Aliou Dieng.

Dans un premier temps, les responsables du vieux club de la Capitale s'étaient dit prêts à s'asseoir autour d'une table de négociations avec leurs homologues français pour discuter les détails de cette transaction. Mais hier, un retournement de situation a eu lieu dans ce dossier: la direction du MCA a décidé de recaler cette offre sous prétexte que l'équipe a besoin des services du joueur malien, d'autant que l'équipe jouera, cette saison, sur quatre fronts, à savoir le championnat, la coupe d'Algérie, la Champions League africaine ainsi que la Coupe arabe.

L'entraîneur des Vert et Rouge, Bernard Casoni, a estimé que le départ de Dieng risque de chambouler ses plans en prévision de cette saison, surtout qu'il s'agit d'un élément clé sur son échiquier, ajouté à cela le manque de solutions de rechange, notamment après le départ de Abdellah El Mouedden et la méforme qu'affiche Chérif El Ouezzani. Le directeur sportif, Kamel Klaci Saïd, a pris attache avec le manager de Dieng pour lui faire part de la décision prise de ne pas libérer ce dernier pour ces motifs. Pour sa part, le joueur concerné ne s'est pas montré outré par cette décision de ses dirigeants de ne pas le laisser tenter une expérience en France, estimant qu'il ne manque de rien au MCA et qu'il fera de son possible, cette saison, pour un rendement bien meilleur que celui des six mois qu'il a passés jusque-là chez les Mouloudéens pour pouvoir décrocher, plus tard, un contrat bien meilleur avec un club plus huppé en Europe. Par ailleurs, et pour ce qui est du match de la Coupe arabe face à l'équipe de Rifaâ du Bahrein, Casoni devrait se passer des services de son milieu de terrain, Brahim Amada, pour cause de blessure.

Le Malgache n'a que peu de chances de pouvoir figurer dans le onze de départ du coach, tout comme Nekkache et Demou pour le même motif.

Une situation qui met dans l'embarras le premier responsable technique des Vert et Rouge, lequel insiste sur une victoire, ce jeudi, afin d'aborder le match-retour dans de meilleures conditions. Et Casoni devrait faire face à plusieurs autres embarras, notamment le manque d'efficacité de son secteur offensif ainsi que la forme inquiétante qu'affiche le gardien de but titulaire, Farid Chaâl.

Le coach a tenté de secouer ses attaquants et son portier afin de sortir le grand jeu et dissiper tout le doute qui encoure cela. C'est d'ailleurs, le même discours tenu par Kaci-Saïd, qui a insisté auprès des joueurs pour qu'ils sortent le grand jeu dans cette rencontre, afin surtout d'oublier le dernier faux pas à domicile face au TP Mazembe (1-1) en Ligue des champions d'Afrique.