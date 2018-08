IL A EU UNE DISCUSSION AVEC SES DIRIGEANTS Salhi restera finalement à la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Le portier des Canaris est concentré sur le début de saison

Selon certaines sources, le portier chélifien était bel et bien en contact avec un club du Golfe, mais il a finalement pris la décision d'entamer la saison avec les Jaune et Vert avant de penser à une aventure en dehors du pays.

Le gardien de but de la JSK, Abdelkader Salhi, est revenu à de meilleurs sentiments et a décidé de poursuivre son aventure avec les Canaris, au moins jusqu'au prochain mercato estival.

Selon son entourage, Salhi a pris cette décision par rapport, surtout, à son avenir avec la Sélection nationale.

Avec l'arrivée du nouveau driver des Verts, Djamel Belmadi, Salhi veut taper dans son l'oeil afin de figurer dans la liste des joueurs concernés par le match du mois de septembre face à la Gambie en Eliminatoires de la CAN 2019.

Pour lui, le fait de s'engager avec un club étranger risque de se répercuter, dans un premier temps, négativement sur ses prestations, et de surcroît sur le choix du coach de l'EN. Ce dernier, veut voir tous les joueurs à l'oeuvre avant d'établir sa liste élargie et, ensuite, la dégraisser.

Le dernier rempart de la JSK s'est entretenu avec ses dirigeants mais n'a voulu évoquer les contacts qu'avec le Golfe. Il s'est contenté, seulement, de dire qu'il n'a pas trouvé ses repères et c'est pour cela qu'il avait décidé, dans un premier temps, de quitter.

Après plusieurs heures de débats, les deux parties se sont quittés en trouvant un accord, faisant que le portier n'ira nulle part, au moins jusqu'au mois de décembre prochain, et l'ouverture du mercato hivernal.

Par ailleurs, le coach Franck Dumas, qui était attendu, hier, en Algérie, devrait trancher aujourd'hui concernant l'identité de l'attaquant à maintenir entre Uche et Fiston.

Dumas a été interpellé par ses dirigeants qui lui ont demandé de trancher aujourd'hui, soit avant la fermeture du marché des transferts. Jusqu'à l'heure, aucune information n'a filtré concernant la décision que prendra le technicien français.

Par ailleurs, les joueurs de la JSK ont bénéficié, hier, d'une journée de repos, avant de reprendre le chemin des entraînements, aujourd'hui. Une séance qui devrait enregistrer la présence du milieu de terrain, Benyoucef, qui avait contracté une blessure à la cheville lors du dernier match d'entraînement face à l'équipe réserve (2-2). La visite médicale que le joueur a passée n'a révélé rien de grave, et il devrait, ainsi donc, être prêt pour le match ce samedi face à la JS Saoura, pour la première journée du championnat de Ligue 1.