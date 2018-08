EN SUPERFORME AVEC LE BÉTIS SÉVILLE Boudebouz veut retrouver les Verts

Par Mohamed BENHAMLA -

Une nouvelle option dans les plans de Belmadi

L'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale fait plusieurs heureux. Parmi eux, les joueurs qui, malgré leurs prestations avec leurs clubs respectifs, ne bénéficiaient pas de la confiance des anciens sélectionneurs nationaux.

Et parmi ces joueurs, se trouve le Sévillan, Ryad Boudebouz. Artiste sur le terrain comme l'était l'ancien joueur de l'OM, le meneur de jeu du Bétis de Séville a, sans doute, une occasion inespérée de retrouver la sélection algérienne alors que son retour en grande forme se précise en cette période de préparation estivale. Djamel Belmadi devra assurément compter sur des joueurs revanchards pour remettre les Verts sur de bons rails. Dans une forme éblouissante en cette période de pré-saison avec 5 buts en 5 matchs amicaux, Ryad Boudebouz en est assurément un. Artiste souvent incompris sous le maillot vert, l'ancien sochalien partage quelques similitudes avec l'ancien capitaine des Verts lui aussi souvent sifflé lorsqu'il passait au travers lors de quelques matchs au 5-Juillet. Malgré un talent indéniable, Boudebouz (25 sélections, 2 buts) n'a jamais véritablement montré l'étendue de son talent depuis ses débuts sous le maillot algérien en 2010 et c'est quelque chose qui le chagrine comme il l'avait expliqué au site La Gazette Du Fennec dans son émission «C'est vous l'Expert». Viré par Halilhodzic pour son affaire de «chicha», souvent blessé aux mauvais moments ou simplement victime des choix des sélectionneurs, le natif de Colmar n'a pas dit son dernier mot en sélection et le changement à la tête des Verts pourrait bien lui redonner sa chance en prévision du prochain match face à la Gambie. On le sait, l'ancien montpelliérain est un joueur qui marche à l'affectif et qui a besoin de se sentir aimé pour donner le meilleur de lui-même. Avec l'entraîneur des gardiens Azziz Bouras, qu'il a longtemps côtoyé au FC Sochaux, et Madjid Bougherra, son ancien capitaine en sélection, Boudebouz ne manquera pas de soutien dans le staff technique pour se faire une place de choix dans l'échiquier de Belmadi. A 28 ans et après avoir grillé tous ses jokers sous le maillot vert, le milieu du Bétis aura l'occasion de montrer une fois de plus qu'il n'est plus ce gamin surdoué et chouchouté à ses débuts mais un joueur sur qui il faut véritablement compter. En talent pur, Boudebouz n'a rien à envier à Brahimi, Feghouli ou Mahrez étant même plus indiqué que ce trio pour occuper le poste délicat de meneur de jeu axial. Si le système de jeu de Belmadi - avec un meneur à la baguette ou avec des milieux excentrés pour dynamiter les couloirs - n'est pas encore connu, il semble évident que le retour de Boudebouz, tout comme celui prévisible de Feghouli, devrait véritablement relancer la concurrence dans ce secteur de jeu bien fourni, mais totalement défaillant depuis bien trop longtemps. Les chantiers de Belmadi s'annoncent nombreux, mais la clé du succès réside certainement dans l'animation du milieu (défensif et offensif). Une redistribution des cartes s'annonce et il faudra s'attendre à une rude bataille mais aussi à une remise en question de certains statuts. Tout ceci sans oublier que la relève pointe le bout de son nez (Ounas, El Mellali, Benrahma, etc.). Pas de doute l'automne s'annonce plein d'enseignements.