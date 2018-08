ANCIENS JOUEURS, DIRIGEANTS, SUPPORTERS... Djamel Belmadi jouit de la confiance de tous

Par Saïd MEKKI -

Avec une telle confiance des spécialistes, observateurs et autres fans des Verts, il ne reste plus à Belmadi qu'à faire le bon choix des joueurs, trouver le bon système de jeu et créer l'environnement adéquat pour les remettre en confiance.

Tous les voyants sont au vert pour le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi qui jouit de la confiance des spécialistes, observateurs, journalistes et férus de la sélection nationale. Contrairement à l'ex-sélectionneur, Rabah Madjer qui, dès l'annonce de sa nomination des boucliers se sont levés contre cette désignation qui, finalement, n'a duré que huit mois. Aujourd'hui, les données sont autres que celles qui ont caractérisé la période Madjer qui, avec le «tout local» a fait bien réagir les cadres des Verts qui ont vu dans cette décision une manière de les évincer de la sélection nationale.

Ce qui a généré une dislocation du groupe avec des clans au sein du groupe et bien évidemment des «suspicions». Ex-joueur de la sélection nationale dont il en était même le capitaine, lui-même étant expatrié, les Mahrez et consorts apprécient bien cette nomination d'un joueur connaissant parfaitement leur «mentalité» et surtout leur environnement et leur manière de réfléchir. De plus, Belmadi est un enfant du «football français» où il a fait ses classes et, donc, connaît également les différents styles de jeu de la majorité des joueurs. Cette situation devrait, paradoxalement, obliger les joueurs locaux à fournir plus d'efforts et à travailler dur pour assurer leur place au sein des Verts. Car la «fainéantise» s'est accaparée des joueurs locaux qui rechignent lorsque leurs coachs respectifs augmentent la cadence des entraînements. L'ex-international algérien et ex-éducateur et sélectionneur des Verts au début des années 2000, Abdelghani Djadaoui (71 ans), a été le premier à applaudir la nomination de Belmadi à la tête de la sélection nationale.

Dans une déclaration accordée au site spécialisé La Gazette du Fennec, «Abdel», paisiblement à la retraite chez lui en région parisienne, avait tenu à féliciter la FAF d'avoir fait confiance à Belmadi, estimant que son ancien protégé «peut véritablement réussir dans sa nouvelle mission». «Je suis très heureux d'apprendre cette nomination. Djamel a fait du bon travail au Qatar et j'espère qu'il fera de même en Algérie.

Le connaissant comme joueur, il avait du caractère d'autant plus que c'est un vrai meneur d'hommes donc je pense sincèrement que c'est un coach qui fera l'affaire», a-t-il dit. Et d'enchaîner sur la capacité du successeur de Madjer à gérer un groupe de joueurs aussi compliqué que celui des Verts: «Il y a toujours eu ce problème des binationaux et nationaux qui n'a pas trop servi l'EN. Je pense que Djamel va sélectionner les meilleurs pour mettre un terme à cette polémique.» De son côté, l'ex-international «local» et ex-capitaine des Verts et ex-sélectionneur de l'équipe nationale, et président de l'Amicale des internationaux algériens, Ali Fergani, s'est félicité de la nomination du successeur de Madjer. «Suite à la nomination par la FAF de Djamel Belmadi, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, l'amicale des anciens internationaux de football(AAIF), félicite la FAF pour ce choix quelque peu tardif, mais tout de même judicieux et souhaite à Djamel, pleine réussite dans sa noble mission», a-t-il écrit dans un communiqué.

Pour sa part, l'ex-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj dira que «Belmadi est l'enfant de l'Algérie, il a l'ambition de réaliser le meilleur pour la sélection nationale, c'est pour cela, que toutes les parties doivent l'aider dans sa nouvelle tâche». Pour l'ex-sélectionneur adjoint des Verts, Zoheir Djelloul «les joueurs de la sélection algérienne traversent actuellement une période très difficile, surtout sur le plan psychologique et Djamel Belmadi est bien capable de réaliser le déclic attendu pour la reprise de la confiance avec son charisme je suis convaincu qu'il pourrait réussir dans sa mission». L'ex-international des Verts, le technicien racé, Lakhdar Beloumi estime que «nous avons testé des sélectionneurs locaux, des sélectionneurs étrangers et il est donc temps de connaître un sélectionneur à double nationalité».

Mieux encore, Belloumi dira à propos de Bougherra, annoncé comme adjoint de Belmadi, que «sa présence est bien positive et je suis même prêt à être l'adjoint de Belmadi».

Côté joueurs, il leur faut bien adhérer à la méthode Belmadi et enfin pour tous les amoureux des Verts de laisser le temps au nouveau sélectionneur de faire ses preuves avec cette sélection algérienne si «spéciale» dans sa gestion....