ES SÉTIF Laoufi 12e recrue estivale

L'ex-joueur du MCE Eulma, Youssef Laoufi, vient de s'engager avec l'ES Sétif pour les trois prochaines saisons. Le nouvel attaquant sétifien, auteur de 12 buts la saison passée a déclaré en marge de sa signature: «J'ai eu de nombreuses propositions, néanmoins comme je viens vous le dire, l'ESS m'offre un challenge intéressant sur le plan sportif. Je ne vous cache pas que j'ai eu même des offres plus conséquentes par rapport à ce qu'on m'a offert ici avec l'ESS, mais après mûre réflexion, j'ai décidé de m'engager avec l'ESS.»