BLAKLISTÉ PAR MADJER EN SÉLECTION NATIONALE Taïder fait les yeux doux à Belmadi

Par Mohamed BENHAMLA -

«Belmadi va apporter la sérénité qui a manqué au groupe ces dernières années de par, notamment, son vécu en tant que joueur et entraîneur», a déclaré Taïder.

Avec l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale, des joueurs mis sur la liste noire par son prédécesseur, Rabah Madjer, prétendent refaire leur apparition chez les Verts. C'est le cas de le dire pour Saphir Taïder, le milieu de terrain de l'Impact Montréal. Ce dernier s'est réjoui de la nomination de Belamdi et espère être de la partie de Banjul face à la Gambie, en Eliminatoires de la CAN 2019, le mois prochain, surtout qu'il se trouve en pleine forme avec son club employeur. Il veut tourner la page de son conflit avec Madjer, et ouvrir une nouvelle. «Belmadi va apporter la sérénité qui a manqué au groupe ces dernières années de par, notamment son vécu en tant que joueur et entraîneur», a déclaré Taïder. «Cette nomination va faire énormément de bien au football algérien. Personnellement, je le connais bien, et je suis content qu'il soit notre entraîneur, car c'est une bonne personne. Entre nous, les joueurs, nous avons discuté et on est tous unanimes à dire que c'est la meilleure décision à prendre», poursuit-il. Concernant la nomination de son ancien coéquipier, Madjid Bougherra, en tant qu'adjoint, Taïder affirme, aussi, qu'il s'agit d'une très bonne décision prise, étant donné que les joueurs ont discuté avec lui pour évoquer l'avenir de la sélection. «Il connaît bien la maison, et c'est une très bonne chose. Nous avons discuté avec lui concernant la nomination de Belmadi, et il n'en a dit que du bien sur lui», a-t-il dit encore.

Ne voulant pas revenir sur son conflit avec Madjer, l'ancien joueur de l'Inter Milan se dit prêt, comme à son habitude, à répondre présent à une éventuelle sélection, si cette dernière a besoin de lui. «J'essaye de tout donner en club et voilà, c'est toujours un honneur d'être appelé en sélection. Cela fait 6 ans que je suis en sélection, ce qui est une fierté pour moi. Si la sélection a besoin de moi, je n'hésiterai jamais à répondre présent», a-t-il conclu.