LE RECRUTEMENT EN PHASE D'ÊTRE BOUCLÉ JSK: les derniers réglages de Dumas

Par Kamel BOUDJADI -

Le coach a fini par maintenir Fiston au sein de son effectif

La direction du club a opté pour le maintien des deux attaquants, Fiston et Uyche. Thiam, quant à lui, serait en phase d'être prêté au CRB qui fait du forcing pour l'engager.

Les choses s'accélèrent à la JSK à quelques jours du début de la nouvelle saison sportive 2018-2019. Derniers réglages avant de mettre en marche un moteur complètement renouvelé. Hier, une conférence de Cherif Mellal était attendue en fin d'après-midi afin de tirer au clair plusieurs questions restées encore obscures. Ceci à commencer par le volet de la communication, que le président tente difficilement de maîtriser. C'est bien de faire une conférence pour éclairer et tirer au clair, mais c'est penser à installer une commission dans ce sens, afin de tenir l'opinion sportive informée, d'autant que l'information «crédible» échappe au relais de la rumeur, qui nuit au club.

Pour revenir à l'actualité des derniers jours, il convient de signaler que la direction est aux derniers réglages au niveau des recrutements. Les derniers pourparlers sont encore en cours avant aujourd'hui dernier jour du mercato estival. La direction ne veut pas clore sa campagne avant le recrutement de Tayeb Meziani. Des négociations sont encore en cours avec la direction du Paradou AC pour arracher cet élément convoité. Toujours au niveau des transferts, la direction a opté pour le maintien des deux attaquants africains, Fiston et Uyche. Thiam serait en phase d'être prêté au CRB qui est entrain de faire forcing dans ce sens. Une décision que beaucoup ne partagent pas jugeant que le milieu de terrain est encore peu fourni en joueurs de grande qualité d'autant plus qu'El Moueden ne figurera plus dans ce compartiment. Selon nos sources, le coach Dumas ne serait pas tout à fait satisfait du rendement du milieu de terrain et du compartiment offensif. C'est d'ailleurs pour cette raison que les négociations se poursuivent encore avec Meziani afin de renforcer ce compartiment. D'autres voix préconisent de laisser Thiam pour maintenir le milieu de terrain. De son coté, le préparateur physique Rodolphe Duvernet vient de signer son contrat le liant à la JSK pour une année. Son dernier club employeur est pour rappel le Shakhtjor Saligorsk en Biélorussie. Par ailleurs, il est à rappeler que le portier Salhi semble revenir sur sa décision de partir, mais pas El Moueden qui a visiblement une dent contre la direction de la JSK qu'il a fustigée sur les ondes de radio Bordj Bou Arréridj. Ce dernier a estimé que «la JSK est gérée par des gamins» faisant allusion sans nul doute à l'équipe dirigeante actuelle. Enfin, selon les derniers échos, tout semble fin prêt pour l'entame d'une saison prometteuse. La direction comme les joueurs sont motivés pour reprendre la place qui sied à la JSK. Cherif Mellal avait, à son arrivée, promis de redonner à la JSK son prestige et il semble marcher à pas sûrs vers cet objectif malgré les couacs de sa gestion et les embuscades de ses détracteurs. De toute façon, au vu des efforts techniques et financiers qu'il a déjà consentis, le jeune président semble gagner la confiance des supporters et de tous les amoureux de la JSK.