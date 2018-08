COUPE ARABE DES CLUBS:FORCE AÉRIENNE IRAKIENNE - USM ALGER AUJOURD'HUI À 18H Les Rouge et Noir en conquérants

Par Saïd MEKKI -

L'USM Alger débutera son aventure en Coupe arabe en affrontant la formation irakienne de la Force aérienne, aujourd'hui à 18h au Stade principal de Karbala, en match-aller du premier tour avec la ferme détermination de gagner à l'occasion de son retour à cette compétition qu'elle avait déjà remportée en 2013 et dont le vainqueur final touchera 6 millions de dollars.

Ce match aller sera dirigé par un trio koweitien, composé de Ali Mohamed Hassan, assisté de Yacoub Hillal Abdallah et Ali Hussein Taleb. Après l'ES Sétif, qui vient de se qualifier aux 16es de finale de cette compétition au détriment de l'équipe émiratie d'Al-Aïn, aujourd'hui c'est au tour de l'USMA d'entamer cette compétition régionale avec de grandes ambitions. Rabie Meftah, qui a remporté la Coupe arabe en 2013, en compagnie de Mohamed-Lamine Zemmamouche, Farouk Chafaï, Hamza Koudri, Smaïl Mansouri et Mokhtar Benmoussa, déclare que «c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas rater avant le match-retour décisif à Alger». «On est dans l'obligation de revenir avec un résultat probant afin de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le prochain tour. C'est une compétition qui nous intéresse beaucoup et on ambitionne d'y aller le plus loin possible», a-t-il dit. Le joueur très expérimenté dans ce genre de matchs à enjeu dira encore: «Je crois que les joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend et c'est avec un seul mot d'ordre qu'on va aborder le match: gagner.» Voilà qui est bien clair quant aux objectifs des Rouge et Noir dans cette compétition. Les joueurs de l'USM Alger sont à pied d'oeuvre à Karbala depuis lundi soir après un long et époustouflant voyage qui les a menés d'Alger à Doha au Qatar avant de rejoindre l'Irak puis, faire un voyage en bus de 100 km pour rejoindre leur lieu de résidence. Les joueurs du coach Froger n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération pour aborder cette première manche face à une équipe irakienne qui affiche les mêmes ambitions dans cette compétition. Les Rouge et Noir se sont contentés d'une seule séance d'entraînement, hier, à l'heure du match sur la pelouse où doit se jouer la rencontre ce soir. Ce soir justement, les joueurs de l'USMA se doivent de jouer intelligemment avec cette chaleur qui ne descend pas de 40° et surtout devant ce public irakien qui va certainement se déplacer en masse puisque les responsables de l'équipe irakienne ont décidé que l'entrée sera gratuite pour assurer une grande affluence. Pour l'autre joueur expérimenté des Usmistes, en l'occurrence Farouk Chafai, «nous devons prendre une sérieuse option dès ce mercredi». «Il est vrai qu'on jouera sous une forte chaleur, mais il faut savoir aussi que ce serait le cas pour nos adversaires. En tout cas, on est déterminé à faire un bon résultat aujourd'hui pour aborder la manche retour à domicile dans un mois avec plus de confiance», a conclu Chafai très serein d'ailleurs. Du côté de l'équipe adverse, son coach Radhi Shenaishil est satisfait de la préparation de son équipe en indiquant que «nous avons joué deux matchs amicaux contre Al-Nift qui nous a fait beaucoup de bien en nous permettant de parfaire certains réglages».

Pour le coach de la Force aérienne d'Irak, «ce match est difficile devant une équipe de l'USMA qui n'est pas à présenter», fait-il remarquer avant d'ajouter: «Tout de même, nous devons profiter en jouant à domicile pour gagner et augmenter nos chances de nous qualifier au prochain tour.»

Pour le coach irakien, l'objectif de son équipe est «d'aller le plus loin possible dans cette compétition». Le match s'annonce donc des plus disputés en attendant le match retour décisif prévu le dimanche 9 septembre au Stade du 5-Juillet d'Alger (19h00).

Quant au MCA, troisième représentant algérien dans cette Coupe arabe, il entamera cette compétition également en déplacement chez le club bahreïni d'Al-Rifaâ SC, demain au stade Khalifa à Madinate Aissa (17h algérienne). Le match-retour se jouera le ven dredi 28 septembre au stade du 5-Juillet (19h00).