Simon Gerrans annonce sa retraite

A 36 ans, Simon Gerrans a annoncé la fin de sa carrière, via une longue lettre publiée par son équipe et partagée par le coureur sur ses réseaux sociaux: «Le cyclisme a occupé une grande place dans ma vie, et sur longue période. (...) Je suis très fier de ce que j'ai accompli dans ma carrière, et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure.» L'Australien aura notamment gagné deux étapes du Tour de France (en 2008 et en 2013), une étape dans le Giro (en 2009) et une autre dans la Vuelta (en 2009).