BASKET-BALL - NBA Le Bron James va produire un documentaire

Figure incontournable du sport aux Etats-Unis, LeBron James n'hésite pas à faire part de ses positions politiques. Suite à la polémique due au boycott par les joueurs de NBA d'une invitation de la Maison-Blanche, celui que l'on surnomme «le King» a décidé de produire un documentaire qui revient sur l'univers du basketball dans ce contexte politique particulier, qui sortira sur Showtime en octobre prochain. La chaîne américaine Showtime a commandé un documentaire en trois parties pour octobre sur le monde de la NBA et plus précisément autour des athlètes évoluant dans le contexte politique américain actuel. Parmi les producteurs exécutifs, on retrouvera la star des basketteurs américains LeBron James. Baptisé «Shut Up and Dribble», littéralement «Tais-toi et dribble», le titre du documentaire part de la remarque lancée par la journaliste conservatrice Laura Ingraham, qui reprochait à LeBron James et Stephen Curry de mélanger sport et politique. La polémique avait débuté en septembre 2017, lorsque les joueurs des Golden State Warriors avaient décidé de boycotter l'invitation de Donald Trump à la Maison-Blanche suite à leur victoire en championnat. Une décision qui a bousculé la tradition d'inviter les gagnants de l'année à la demeure présidentielle. LeBron James avait alors pris parti en faveur du leader des Golden State Warriors, Stephen Curry. Cette controverse servira de prologue au documentaire pour revenir sur l'histoire de la NBA d'aujourd'hui face à la politique menée aux Etats-Unis.