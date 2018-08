CENTRAL COAST MARINERS Usain Bolt s'enflamme pour sa nouvelle aventure

Usain Bolt n'a jamais caché ses envies de reconversions dans le monde du football. Son rêve est proche de se concrétiser. Le sprinteur jamaïcain a officiellement été mis à l'essai par le club australien des Central Coast Mariners, où il va s'entraîner avec l'effectif professionnel. Il découvrira une quatrième formation après ses aventures à Dortmund, au Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud) et à Strømsgodset (Norvège). Son défi en Australie semble le ravir. «Je suis particulièrement excité d'arriver en Australie et je voudrais remercier le propriétaire et le staff des Central Coast Mariners pour me donner cette opportunité, se réjouit l'intéressé. C'est mon rêve de jouer au football comme professionnel, et je sais que cela passera par beaucoup de travail et d'entraînement pour atteindre le niveau requis afin de jouer et d'avoir un impact en A-League. Quand j'ai parlé au coach Mike Mulvey au téléphone, il a évoqué les grandes ambitions du club et ses plans pour la saison à venir. J'espère pouvoir apporter une contribution positive au club et j'ai hâte de rencontrer les autres joueurs, le staff et les supporters dans les prochaines semaines», a déclaré l'homme le plus rapide du monde dans des propos retranscrits par Sport 24.