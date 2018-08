ELIMINATOIRES CAN U17 Sao Tomé disqualifié pour l'âge de ses joueurs

La sélection des U17 de Sao Tomé-et-Principe a été disqualifiée du tournoi qualificatif de la zone UNIFFAC (Union des fédérations de football d'Afrique centrale) pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie CAN-2019 prévue en Tanzanie, en raison de l'âge de ses joueurs, a annoncé l'instance régionale. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre part au tournoi, l'équipe de Sao Tomé-et-Principe a reçu une notification de l'UNIFFAC lui signifiant qu'elle a été disqualifiée en raison d'une erreur commise par ses dirigeants sur l'âge des joueurs engagés. En effet, ils ont commis une bourde énorme en faisant appel à 16 joueurs trop âgés. «Ils sont tous nés en 2001 et donc, ont 17 ans, mais auront plus de 17 ans à la phase finale de la CAN Tanzanie-2019», a expliqué l'UNIFFAC. Or, le règlement de la CAF est clair: seuls les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 sont éligibles. «Et pourtant, bon nombre d'entre eux ont passé avec succès leurs tests d'IRM à Mongomo (censés détecter les fraudes sur l'âge)», ont fait remarquer des médias africains, qui ont rapporté l'information. Du coup, le groupe A n'est composé que de trois équipes au lieu de quatre: la Guinée équatoriale, la RD Congo et le Congo. La situation est la même dans la poule B à cause du forfait du Gabon.