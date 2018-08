MANCHESTER UNITED Pogba fait le forcing

Les prochaines heures s'annoncent tendues à Manchester United puisque selon le Daily Mail, Paul Pogba aurait exprimé à ses dirigeants son envie de quitter le club pour rejoindre le FC Barcelone.

Il ne reste qu'un peu plus que quelques heures aux clubs anglais pour recruter sur le mercato estival. Aujourd'hui à 17h, ce sera terminé pour eux. On peut donc s'attendre, comme il est de coutume avec les Britanniques, à des dernières heures particulièrement agitées. Mais la plus grosse surprise pourrait intervenir dans le sens des départs.

Car hier matin, le Daily Mail lâche une petite bombe en assurant que Paul Pogba a communiqué à ses coéquipiers et à la direction de Manchester United qu'il voulait quitter le club et rejoindre le FC Barcelone. Un nouvel épisode dans un feuilleton qui a pris de l'épaisseur au cours des dernières semaines. Cela s'était accéléré il y a deux jours avec la révélation d'une offre bricolée par le Barça (50 millions d'euros + Mina + Andre Gomes). Puis le journal espagnol Sport expliquait que Manchester United avait mis son veto et ne vendrait pas son milieu de terrain, recruté pour 100 millions d'euros à l'été 2016, et tout frais champion du monde. Mais voilà, le Daily Mail affirme que le choix de Pogba est fait.

De plus, il serait déjà tombé d'accord avec le club catalan sur les contours d'un contrat de 5 ans avec un salaire hebdomadaire atteignant les 385 000 euros! Agé de 25 ans et sous contrat jusqu'en 2021, l'international français aurait déjà parlé avec Ed Woodward, le directeur général de Manchester United, abasourdi par la nouvelle.

Côté mancunien, les prochaines heures s'annoncent donc délicates. Si José Mourinho ne serait pas totalement opposé à un départ de Pogba, avec lequel les relations sont tendues, la direction mancunienne n'a absolument pas envie de se priver de son milieu de terrain auréolé du statut de champion du monde.

Le Barça, de son côté, doit réfléchir au bien-fondé d'un nouvel effort financier conséquent, après ceux fournis pour Dembélé et Coutinho au cours de la dernière année. Car Manchester United ne fera aucun cadeau.