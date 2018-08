NOTTINGHAM FORREST Karanka encense Guedioura

Face à West Bromwich, Nottingham Forrest n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Un match durant lequel l'international algérien Adlène Guedioura s'est illustré de fort belle manière, étant l'auteur du seul but des siens, d'une frappe canon, dont seul lui a le secret. Au coup de sifflet final de cette rencontre, son entraîneur, l'Espagnol Aitor Karanka, n'a pas manqué de saluer sa performance en déclarant qu'il n'a jamais douté de sa capacité à retrouver son meilleur niveau. «La saison dernière, il a eu un réel manque de confiance, mais maintenant il est complètement différent et c'est le joueur que j'ai connu il y a trois ans. Je lui ai dit à la fin de la saison dernière de partir, de bien se reposer et de revenir en tant que joueur clé, que nous savons qu'il peut être», a-t-il déclaré. Soudani, quant à lui, n'a pas pris part à ce match.