TENNIS Nadal annonce la couleur pour la fin de saison!

Depuis la saison dernière, et après une blessure dont il a eu du mal à se remettre, Rafael Nadal a enchaîné les excellentes performances. Il a notamment remporté les deux derniers Roland Garros et l'US Open la saison passée. Et à quelques jours du tournoi des États-Unis, l'Espagnol entend bien conserver son titre. S'il sait, qu'il commence à être à un âge avancé, Nadal sait aussi qu'il peut encore réaliser de grandes choses. «En ce moment, j'ai 32 ans et non pas 18. Avec le temps, la façon dont j'aborde les choses est légèrement différente, mais sur le court, je ressens toujours cette passion que j'ai ressentie lorsque j'ai commencé à jouer. Avec le bon état esprit et mon travail quotidien, je peux encore gagner des titres», explique Rafael Nadal au site de l'ATP. L'actuel numéro un mondial disputera d'abord le Toronto avant de disputer l'US Open.