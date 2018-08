PEPE GUARDIOLA, ENTRAÎNEUR DE MANCHESTER CITY "Mahrez nous sera d'une grande utilité"

Par Mohamed BENHAMLA -

Arrivé cet été à Manchester City, en provenance de Leicester, Ryiad Mahrez compte déjà un titre avec les Citizens, et ce trophée de Community Shield, après une victoire face à Chelsea (2-0).

Pour l'international algérien, c'est un rêve qui se réalise d'endosser le maillot d'un grand club européen, et surtout d'être drivé par l'un des plus grands techniciens au monde, à savoir Pepe Guardiola. Et ce dernier ne rate aucune occasion pour faire les éloges de son joueur, sur lequel il mise cette saison pour faire encore mieux que la saison écoulée, notamment en Champions League.

Guardiola estime que l'attaquant algérien a un atout majeur, qui est sa connaissance du championnat anglais, faisant que son acclimatation avec la Premier League est déjà acquise. De plus, son arrivée relance complètement la concurrence, poussant chacun à se donner à fond de gagner sa place, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour l'équipe. «Il n'y a aucun doute sur les compétences de Mahrez. Il peut évoluer dans trois ou quatre postes: au milieu, à droite et à gauche. C'est un apport de plus pour nous. Avec son arrivée, il y a aura de la concurrence avec les attaquants et sur les ailes à Manchester City. Il connaît très bien la Premier League, ce qui fait qu'il n'aura pas besoin de plus de temps pour s'habituer au championnat anglais. C'est un autre atout majeur pour lui et pour notre équipe. Je pense qu'il va s'installer très bien dans notre équipe», a déclaré le technicien ibérique. Prochain rendez-vous pour Mahrez et les Citizens, dimanche prochain avec la réception d'Arsenal, dans un match comptant pour la première journée du championnat.