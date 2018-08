ENGAGÉS POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS CRB: Hérida et Meziane en renfort

Par Mohamed BENHAMLA -

Lyès Meziane et Mohamed Hérida

Mais le recrutement ne devrait pas s'arrêter là, puisque les Belouizdadis attendaient, avant la clôture du mercato, hier à minuit, l'arrivée sous forme de prêt du milieu de terrain de la JSK, Thiam.

Dans la soirée du mardi à mercredi, le Chabab de Belouizdad a enregistré la signature de deux nouveaux joueurs. Il s'agit du gardien de but du MO Béjaïa, Meziane Lyès, ainsi que le défenseur de l'USM Harrach, Mohamed Hérida. Les deux joueurs en question se sont engagés pour une période de deux ans. Un renfort qui, faut-il le dire, a soulagé le coach Chérif El Ouezzani, d'autant que le manque se faisait largement ressentir dans les postes où évoluent les deux joueurs en question. Dans les bois, le Chabab ne disposait que de Cédric Si Mohamed ainsi que le jeune promu de l'équipe réserve, Khali. Dans l'axe défensif, l'on ne trouve que Keddad, Guious ainsi que Kenniche. Sachant que ce dernier n'est toujours pas qualifié pour un problème de TMS, ajouter à cela sa forme physique, loin encore de la performance optimale, après une année d'absence suite à une blessure aux ligaments croisés.

Mais le recrutement ne devrait pas s'arrêter là, puisque les Belouizdadis attendaient, avant la clôture du mercato, hier à minuit, l'arrivée sous forme de prêt du milieu de terrain de la JSK, Thiam. Ce dernier n'a pas été retenu par son entraîneur, Franck Dumas, qui a préféré maintenir les deux attaquants africains, Uyche et Fiston.

Et malgré le renfort effectué jusque-là, Chérif El Ouezzani est loin d'être convaincu, estimant qu'il y a un déséquilibre au sein de son effectif. Ceci, étant donné que des postes enregistrent une surcharge alors que dans d'autres, le manque est cruel, comme au niveau du secteur offensif, où il ne dispose que d'un seul centre-avant, en la personne du jeune Attia, neveu de l'ancien capitaine du Chabab, Arafat Mezouar.

Avant-hier, et lors de la rencontre amicale au stade du 20-Août face à l'équipe de M'sila (1-1), tout le monde a été unanime à dire que la ligne d'attaque du Chabab sera, sans l'ombre d'un doute, le maillon faible de l'équipe cette saison.

Ce samedi, le Chabab recevra le nouveau promu en Ligue 1, l'AS Aïn M'lila au stade du 20-Août et la rencontre de la première journée du championnat. Une rencontre qui ne sera pas de tout repos, une équipe belouizdadie confrontée à différents problèmes, de tout genre. Le coach Chérif El Ouezzani ne s'est toujours pas fixé sur son équipe-type, surtout qu'il constate plusieurs manques, sur le plan physique et technique de plusieurs éléments, faisant que chaque plan mis en place est chamboulé.

Sur un autre sillage, le milieu de terrain, Hocine Selmi, a prolongé son contrat avec le Chabab jusqu'en 2020, avec une revalorisation salariale conséquente. L'enfant de Jijel s'était entendu sur cela avec son président, Mohamed Bouhafs, depuis plusieurs jours déjà, mais a attendu jusqu'au dernier jour du mercato pour signer. Cela a été aussi le cas pour l'équipier, Faouzi Bourenane, lui aussi lié, depuis mardi, avec le Chabab, jusqu'en 2020.