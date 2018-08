AL-RIFFA SC (BAHREÏN) - MC ALGER, AUJOURD'HUI À 17H Le Mouloudia en péril

Par Saïd MEKKI -

Après la qualification de l'ES Sétif pour les 16es de finale de la Coupe arabe des clubs, et l'USM Alger qui a affronté hier la Force aérienne (Irak), le dernier représentant algérien dans cette épreuve, le MC Alger, entrera en lice aujourd'hui face Al-Riffa SC (Bahreïn). Le match sera disputé au stade de Madinate Aissa, à 10 km de la capitale Manama, à partir de 17h. Cette rencontre sera dirigée par un trio d'arbitres saoudiens. Il s'agit de Choukri El-Henfouche, qui sera assisté par Fahd El-Omari et Abderrahim El-Chemri. Le 4e arbitre est Abderrahmane Soltane. Enfin, le Koweïtien, Abbas Dachti, sera le commissaire de ce match. Les joueurs du coach français du Mouloudia d'Alger, Bernard Casoni, sont décidés à revenir à Alger avec une victoire. Ceci pour leur permettre d'avoir une belle option de qualification aux 16es de finale avant le match-retour prévu le vendredi 28 septembre prochain au stade du 5-Juillet à 19h.

«On n'a pas traversé toute cette distance harassante et fatigante à partir d'Alger pour perdre au Bahreïn», annonce Casoni avant d'ajouter à propos de leur adversaire du jour: «J'ai suivi la dernière rencontre d'Al-Riffa et j'ai constaté que notre concurrent a beaucoup changé.

Ce qui veut dire qu'on va rencontrer une équipe new-look.»

En réponse à une question relative à l'inefficacité de la ligne d'attaque du Mouloudia, le technicien français répond sans hésiter que «dès que la ligne d'attaque retrouvera son efficacité, elle fera mal». «Pour cet exercice, je suis certain qu'on finira par débloquer la situation», a-t-il affirmé très confiant.

Sur le plan de l'effectif, et aux dernières nouvelles, le Mouloudia serait privé du défenseur central Abdelghani Demou, blessé, alors que le milieu international malgache Ibrahim Amada est incertain en raison d'une tendinite rotulienne.

Mais, le coach du Mouloudia devrait prendre des décisions importantes, hier, lors de la dernière séance d'entraînement à propos des joueurs blessés. Il s'agit des éléments importants dans son dispositif à savoir puisque même Hachi et Nekkache restent incertains.

Concernant le climat qui pourrait nuire à l'évolution des joueurs du MCA, le coach Casoni indique

qu'«on va devoir s'adapter aux conditions climatiques pour réussir le pari de ce jeudi». «Tous les matchs sont difficiles et comme à chaque fois, on les aborde avec la ferme intention de les gagner. On verra ce qu'on peut faire ce jeudi», a-t-il dit.

Du côté des joueurs c'est également l'optimisme qui règne pour un bon résultat à Manama.

Mebarakou, pour sa part, estime que «le jeu est bien là, on joue bien, il ne nous reste plus qu'à assurer sur le plan de l'efficacité pour réussir un bon résultat de ce déplacement au Bahreïn».

Et justement et dans ce même ordre d'idées, Derrardja annonce qu'«après mon but face au TP Mazembe, je veux confirmer en marquant contre Al-Riffa». Et à l'attaquant des Vert et Rouge d'ajouter que «même si je ne marque pas et qu'on gagne, je serai le joueur le plus heureux du monde».

C'est dire qu'au sein du groupe, les joueurs sont décidés à réussir un bon résultat à Manama pour jouer le match retour plus à l'aise et sans pression le 28 septembre prochain au stade du 5-Juillet.

Ainsi, le Mouloudia d'Alger, qui est à deux doigts de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, abordera ce nouveau challenge avec la ferme intention d'aller le plus loin possible. Ainsi et en plus de l'objectif de passer en quarts de finale de la Ligue des champions, le Doyen aspire également à jouer son va-tout dans cette Coupe arabe, fixé comme un objectif par les responsables du club.