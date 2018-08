ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP "Le professionnalisme en Algérie est à revoir"

Ce premier point de presse a été organisé à la veille du démarrage de la saison 2018 - 2019, avec le déroulement, ce week-end, de la première journée des championnats des Ligues 1 et 2.

Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medaouar, a tenu, jeudi, un point de presse au Centre de presse de l'OCO Mohamed-Boudiaf, dans le cadre du Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. Ce premier point de presse a été organisé à la veille du démarrage de la saison 2018 - 2019, avec le déroulement, ce week-end, de la première journée des championnats des Ligues 1 et 2. Elu le 21 juin dernier, Medouar, a fait en préambule un résumé des ses activités depuis son installation au niveau de cette structure. Il a cité, notamment, la réunion avec les clubs, les rencontres avec les membres de la commission d'homologation, les médecins des clubs au sujet du nouveau PCMA, les commissaires aux matchs, ainsi que la séance de travail avec les responsables de l'ENTV. Au niveau administratif, il a établi une situation précise des dettes et des créances des clubs qu'il a présentée à leurs présidents.

Le tableau indiquait que 15 clubs dépassaient le seuil imposé par la FAF à savoir plus un milliard de centimes, une somme qui les empêcherait de faire jouer leurs nouvelles recrues. Depuis cette date, certains clubs ont fait l'effort pour assainir leurs conditions financières.

Le président de LFP a indiqué qu'à la date du 8 août 2018, il restait encore cinq clubs qui n'ont pas épuré leurs obligations. «Tout ce que je peux affirmer ici c'est que la LFP ne délivrera aucune licence au club réfractaire aux décisions de la Commission de Résolution des Litige (CRL)», a-t-il tranché. «Conscient des difficultés que vivent les clubs, la LFP a fait un geste à leur égard en procédant à des avances aux clubs sur leur part des droits TV; une opération qui faciliterait le payement de leurs droits d'engagement», précise le conférencier.

Par ailleurs, Medouar a estimé «que si le débat n'est pas engagé sur le football professionnel en Algérie et que les solutions qui cadrent avec la réalité du pays ne sont apportées, nous irons droit dans le mur».

«L'état des clubs est dramatique», a-t-il dit avant de s'interroger sur les disparités des associations. Sur les critiques émises sur la concentration des matchs au début de la saison, il a indiqué que la LFP a fait appel à des spécialistes, notamment dans le domaine médical, pour élaborer et confectionner le calendrier. «Dans ce cas précis, j'informe les clubs que la LFP sera intransigeante sur le respect de ce calendrier. J'appelle les clubs à leur sens de responsabilité», poursuit-il.

Le président de la LFP a annoncé qu'il souhaite mettre en place une coupe de la Ligue, qui sera organisé durant l'intersaison.

Une commission, annonce-t-il, va réfléchir sur le dossier qui sera présenté à la FAF. Dans cette conférence, Medouar a exhibé deux documents émanant de la commune de Mohammadia, le premier autorisant l'USM El Harrach à jouer au Stade du 1er-Novembre et le second parvenu, deux jours auparavant, annulant la première décision. «C'est pour signifier la situation dans lequel se débat le football national», regrette-t-il.