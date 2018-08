DANS UNE LETTRE ADRESSÉE À LA FAF La FIFA salue la mémoire de Ahcène Lalmas

Dans une lettre de condoléances adressée au président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à saluer la mémoire de feu Hacen Lalmas, légende du football algérien, décédé le samedi 7 juillet 2018 à l'âge de 75 ans.

Sur son site Internet, la Fédération algérienne de football a publié l'intégralité de cette lettre, en date du 7 août 2018 don voici le contenue de la lettre: «Monsieur le Président, C'est avec une grande tristesse que j'ai appris récemment Ie décès de l'ancien joueur international et légende du football algérien, Hacene Lalmas.

Sélectionné en équipe nationale à 42 reprises entre 1963 et 1974, il avait pris part aux Jeux Africains de 1965 et à la CAN 1968 en Ethiopie.

Considéré à ce jour comme I'un des plus grands joueurs algériens de tous les temps, il joua pour différents clubs, notamment pour l'OM Ruisseau, le CR Belcourt et le NA Hussein Dey, remportant 4 titres de Champion d'Algérie, 3 coupes d'Algérie et 3 coupes maghrébines. Au nom de toute la communauté du football international, je souhaite vous transmettre mes condoléances les plus sincères, ainsi qu'à tous ses proches, à ses amis, et bien sûr à sa famille. Puisse ce message adoucir leur peine et leur apporter soutien et réconfort Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération émue.»