EMIRATES CLUB Début des négociations avec Abid

Deuxième meilleur buteur du championnat la saison dernière, derrière Darfalou, Mohamed Lamine Abid se trouve en négociations avec l'Emirates Club. L'attaquant du CSC (27 ans), qui figurait dans le viseur de plusieurs clubs tunisiens, a décidé de rester une saison de plus avec le champion d'Algérie en titre. Mais d'après les dernières informations, l'Emirates Club des EAU est entré en négociations avec l'entourage du joueur et essaye de le convaincre de rejoindre avant la fin du mercato. À noter que l'agent du joueur a confirmé à Dzfoot, il y a peu de temps, que son joueur va rester avec le CSC et que son transfert vers un autre club est compliqué.