MAN CITY Guardiola élogieux envers Emery

Demain, Manchester City affronte Arsenal pour le compte de la première journée de Premier League (17 heures). Interrogé par Sky Sports, le coach des Citizens Pep Guardiola s'est exprimé sur son futur adversaire, et notamment sur l'entraîneur, Unai Emery. Le technicien catalan s'est montré élogieux envers le Basque. «Unai est un grand professionnel. Il sait absolument tout sur ses adversaires. Il a réalisé quelque chose d'unique dans trois championnats européens et il s'est bien comporté au PSG. Il est un top manager et ce sera un match difficile. C'est un bon défi pour tous les managers, et pour moi de le défier à nouveau ici en Angleterre.» Les deux hommes se sont souvent affrontés en Liga, mais aussi en Ligue des Champions.