PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL NATIONAL De grands acquis pour la FAF

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de développement du football national de la Fédération algérienne de football, cette dernière a réussi à bénéficier, récemment, d'acquis importants pour l'implantation des centres techniques régionaux et des centres d'entraînement des sélections nationales.

Le premier grand acquis de la FAF reste incontestablement le Centre sportif de Khemis Miliana dans la wilaya de Aïn Defla. En effet, le jeudi 19 juillet 2018, une délégation de la FAF, emmenée par le président Zetchi, accompagné de Rabah Saâdane, Directeur technique national (DTN), Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral, Hakim Meddane, manager de l'Equipe nationale, Réda Ghezal secrétaire général-adjoint, et Sarah Tabani, architecte, s'est rendue à Khemis Miliana où une cérémonie de signature d'un protocole d'accord avec la DJS de Aïn Defla a eu lieu. Selon un communiqué de la FAF, c'est grâce à Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports que ce projet s'est concrétisé. D'ailleurs, Zetchi, et au nom du Bureau fédéral, avait tenu à remercier vivement le MJS lors de la dernière réunion du BF, tenue le 30 juillet dernier. Ainsi, l'OPOW de Khemis Miliana accueillera très prochainement la première promotion de l'Académie de la FAF. Lors de ce déplacement, Zetchi a rencontré le Wali de Aïn Defla avec qui il s'est longuement entretenu sur les projets de la FAF et de l'importance de l'implantation d'un tel centre dans cette wilaya. Dans le sillage de la cérémonie d'obtention de l'OPOW de Khemis Miliana, la FAF a réussi à obtenir les actes de concession de deux autres sites cédés par respectivement les wilayas de Saïda et de Tlemcen, en attendant ceux de Batna et d'El Tarf qui seront concrétisés prochainement et bien d'autres sites envisagés par la fédération. Dans le même cadre de mise en oeuvre du plan de développement du football national, une délégation de la FAF, représentée par le DAG, Abdelghani Nakkache, et Abdelkrim Benaouda, directeur du développement et de l'élite, s'est rendue à Saïda pour la concrétisation de l'implantation du centre technique régional dans le chef-lieu de cette wilaya. Une cérémonie officielle de remise des documents administratifs de propriété (acte de concession) a été organisée le mardi 24 juillet 2018 par le wali de Saïda en présence du ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, et des deux représentants de la FAF.

Pour rappel, la surface attribuée pour l'implantation du futur CTR est de 17 hectares. Jeudi 26 juillet 2018, une délégation de la FAF, représentée par Abdelghani Nakkache et Abdelkrim Benaouda s'est rendue à Tlemcen où les documents administratifs de propriété (acte de concession) du site situé à Lala Setti lui ont été remis. La surface attribuée par la wilaya de Tlemcen pour l'implantation du futur Centre de préparation des Equipes nationales est de 3,8 hectares.