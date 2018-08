EN SIGNANT AVEC LE REAL MADRID Courtois a réalisé "un rêve"

Le feuilleton du portier belge est désormais terminé

Le portier belge a signé jeudi dans les coursives du stade Santiago-Bernabeu son contrat, avant de poser avec son nouveau maillot aux côtés du président Perez, devant les trophées des 13 Ligues des champions remportées par le club merengue.

Le gardien international belge Thibaut Courtois a réalisé jeudi «un rêve» en signant pour le Real Madrid, où il s'est engagé avec «responsabilité et fierté» pour les six prochaines saisons. «Aujourd'hui (jeudi), j'ai réalisé un rêve. Seuls les gens qui me connaissent bien savent que je travaillais pour arriver ici», a déclaré l'ancien portier de Chelsea, 26 ans, lors de sa présentation. «Arriver dans le meilleur club du monde est une responsabilité et une fierté», a-t-il poursuivi.

Courtois a signé jeudi dans les coursives du stade Santiago-Bernabeu son contrat, avant de poser avec son nouveau maillot aux côtés du président Florentino Perez, devant les trophées des 13 Ligues des champions remportées par le club merengue. Le Real a déboursé un montant estimé à 35 millions d'euros par la presse espagnole pour s'assurer les services du Flamand, qui s'est engagé pour six ans. «Dans toute ma carrière, j'ai donné le meilleur de moi-même dans tous les clubs où j'ai joué, a expliqué Courtois.

Aujourd'hui, je suis l'un des vôtres et je veux être à la hauteur de ce que représente cet écusson.» Il devient ainsi le second Belge à porter le fameux maillot blanc après Fernand Goyvaerts, au Real entre 1965 et 1967. «Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde, sinon le meilleur, a renchéri Perez. Nous sommes devant un gardien exceptionnel (...) Il va probablement débuter le plus grand de ses défis». Au Real, le Belge sera en concurrence avec l'international costaricien Keylor Navas, au club depuis 2014, une situation qu'il ne redoute pas. «Ce serait une erreur de donner des garanties (à l'un des deux gardiens). Il faut démontrer aux entraînements qu'on est le meilleur pour jouer, et il faut que ça reste comme ça», a-t-il expliqué. «Nulle part où j'ai joué, on ne m'a pas donné de garanties. Quand je suis arrivé à Chelsea en 2014, je devais remplacer Petr Cech (qui est resté jusqu'en 2015). Nous sommes devenus amis et aujourd'hui je parle avec lui. Les gardiens, nous sommes un groupe d'amis dans le vestiaire, nous nous entendons bien, c'est important dans le quotidien.» «Je connais peu Keylor Navas, on a seulement échangé quelques mots. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est une très bonne personne, ainsi qu'un excellent gardien, donc je viens avec le maximum de respect pour lui», a expliqué Courtois. Alors qu'il n'était pas encore disponible dans la matinée, le maillot de Thibaut Courtois a fait son apparition dans la boutique officielle du club après la présentation officielle du joueur. Ses tuniques ont fait descendre d'un étage celles de Navas. Le Diable rouge se verra attribuer un nouveau numéro dans les prochains jours. En attendant, les supporters madrilènes présents jeudi n'ont pas manqué de prendre en photo la vareuse de leur nouveau gardien.