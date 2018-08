LA JSK ENTAME SA SAISON AUJOURD'HUI FACE À LA JSS Un match test pour les nouvelles recrues

Par Kamel BOUDJADI -

Oublier le mauvais parcours de la saison dernière

Cette rencontre aura lieu devant des gradins vides, après la sanction du huis clos infligée au club de la Kabylie.

C'est aujourd'hui que les Canaris entreront sur le terrain du 1er-Novembre devant la JS Saoura pour le compte de la première journée du championnat saison 2018-2019. Cette rencontre aura lieu devant des gradins vides, après la sanction du huis clos infligée au club de la Kabylie. C'est un véritable premier test pour ce groupe complètement renouvelé par Cherif Mellal et totalement remodelé par le technicien français Franck Dumas. Pour tout le monde: joueur, président et membres du staff technique, c'est une occasion de voir une ébauche des résultats du travail effectué en intersaison.

En effet, l'effectif des Canaris fera sa nouvelle entrée avec des joueurs en majorité recrutés lors de la campagne de recrutement de l'été.

Le niveau de jeu de ces derniers, bien que passé par le filtre des qualifications, ne sera réellement connu que lors de ces premières confrontations officielles. Franck Dumas a, à quelques jours du début de championnat, fait connaître ses choix et ses préférences quant aux joueurs qui seront alignés dans l'équipe-type. Aussi, aujourd'hui donc, l'effectif semble déjà connu d'avance. Mais des surprises sont encore possibles. Ce qui est déjà évident, c'est que d'abord, le choix est définitif quant au portier. Ce sera incontestablement Abdelkader Salhi qui fera office de dernier rempart de la muraille défensive des Jaune et Vert. Après une période de flottement connue la semaine passée, celui-ci a été officiellement confirmé comme premier gardien de la JSK sans concurrence. C'est du moins ce que font savoir plusieurs sources qui ont eu vent de sa volonté de partir après El Moueden. Autre clé de jeu de la JSK, mais au compartiment offensif, c'est la confirmation de Fiston, qui semble promettre des exploits. Ce joueur offensif, qui sera vraisemblablement le fer de lance de l'attaque kabyle, réaffirmait sa confidence en sa bonne étoile et promet que l'attaque de la JSK sera un véritable machine à percer les filets. Attendons donc pour voir! Pour sa part, l'un des joueurs-cadres gardés par la JSK, Mehdi Benaldjia, reste la seule monnaie fiable de l'effectif pour un grand nombre de supporters. C'est le seul joueur qui a montré de quoi il est capable la saison passée. Pour le reste, les supporters attendent pour voir de plus près.

Le test majeur pour coach Dumas sera ainsi de reconfigurer l'effectif afin de faire non pas des individualités, mais un groupe bien homogène. Au niveau individualité, les recrutements ont, selon Cherif Mellal, obéi à des critères très sévères. D'ailleurs, il semblerait que c'est cette sévérité qui a été appliquée à El Moueden par la direction kabyle en le laissant partir pour insuffisance. C'est d'ailleurs ce qui a été dit dans la conférence de presse de mercredi passé. C'est pareil pour Thiam qui ne sera finalement pas prêté au CRB, mais carrément non-retenu et son contrat résilié.

Enfin, dans tout ce flou qui entoure un club complètement refait et renouvelé, les supporters espèrent un sursaut. Cette saison, ces derniers attendent des résultats pour le moins meilleurs que ceux de la saison passée. Au moins, que les Canaris ne jouent pas la relégation.