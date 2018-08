LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE Des affiches à la pelle

Par Saïd MEKKI -

Alors que le premier match de la nouvelle saison 2018-2019 entre le CS Constantine et le NA Hussein-Dey, se jouait hier soir, cinq matchs sont programmés pour ce samedi, comptant pour la première journée du championnat de Ligue 1.

Pour les matchs d'aujourd'hui on notera l'affiche entre l'ES et l'USM Bel Abbès, détentrice de la dernière édition de la coupe d'Algérie. Un match très intéressant à suivre. De plus, ce match sera celui des retrouvailles avec Benayad qui est passé de l'ESS à l'USMBA et Bouguelmouna qui a fait le chemin inverse. Rachid Taoussi, le coach des Sétifiens veut que son équipe reste sur la même dynamique des victoires après sa qualification aux 16es de finale de la Coupe arabe des clubs et surtout avant de recevoir le TP Mazembe en LDC. En tout cas, le Marocain aura bien l'embarras du choix pour composer son effectif, au vu de sa richesse, lui qui veut gagner avec l'art et la manière. Mais entre le dire et le faire, ce n'est vraiment pas évident. Les responsables de l'USMBA sont contents d'avoir réglé leur problème de dettes pour assurer les nouvelles recrues, mais leur tâche ne serait certainement pas facile devant une équipe de Sétif bien rodée.

D'autre part, la JS Kabylie, qui a effectué une très bonne préparation en Allemagne sera mise à rude épreuve devant cette équipe de la JS Saoura, qui a fait sensation la saison passée en terminant vice-championne. Et comme le match est programmé à huis clos, les gars de la Saoura auront au moins l'avantage d'éviter la pression des supporters de la JSK. La stabilité du staff sudiste avec Neghiz est, aussi, un atout non-négligeable que les gars de la JSK doivent prendre en considération. Le coach Dumas sait très bien que la tâche est difficile surtout pour un premier match à domicile. Mais, il connaît, désormais, bien ses joueurs pour en choisir les meilleurs pour une première victoire.

Pour les matchs restants de ce samedi, le CR Belouizdad, dont le président est très critiqué pour avoir mis le club dans des difficultés financières avec des dettes qu'il n'a pas encore réglées, aura fort à faire en recevant le nouveau promu l'AS Aïn M'lila. Les gars de l'est du pays ne jurent que par la victoire et Cherif El Ouazzani, le nouveau coach du Chabab, sait que la tâche sera très difficile. C'est aussi le cas de l'O Médéa qui recevra l'autre promu, le MO Béjaïa, très en verve. Le CABBA, qui a fait appel à l'ancien entraîneur du Paradou AC, l'Espagnol Josep-Maria Noguès, tout en mettant le paquet dans l'opération de recrutement en engageant, notamment le gardien de but international Faouzi Chaouchi (ex-MC Alger), défiera le MC Oran du coach Badou Zaki à Oran. Les gars d'El Hamri sont très difficiles à manier chez eux et les Bordjis se doivent de multiplier les efforts s'ils veulent réaliser un bon résultat de ce périlleux déplacement.

A noter que la rencontre USMA - DRBT est décalée au mardi 14 août en raison de l'engagement du club algérois en Coupe arabe des clubs. Quant au derby algérois MCA - PAC, il se jouera quant à lui lundi 13 août ou le lendemain, également pour le motif de la participation du Doyen en Coupe arabe.



Programme (17h)

O Médéa - MO Béjaïa

CR Belouizdad - AS Aïn M'lila

JS Kabylie - JS Saoura (19h à huis clos)

ES Sétif - USM Bel-Abbès (20h)

MC Oran - CABB Arréridj (21h)



Mardi (21h)

USM Alger - DRB Tadjenanet



A programmer:

MC Alger - Paradou AC