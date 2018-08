EN PASSANT AU DERNIER CARRÉ DE TORONTO Nadal qualifié pour le Masters de Londres

Après un premier set perdu en moins d'une heure, l'Espagnol a remis la marche avant pour breaker à 2-1 dans le deuxième set.

Rafael Nadal ne s'est pas baladé hier face à Marin Cilic, mais a fini par se qualifier en demi-finale après un combat en trois sets (2-6, 6-4, 6-4). Le numéro un mondial y affrontera Karen Kachanov. Au passage, il s'est également qualifié pour le Masters de fin d'année à Londres. Ce ne fut pas une partie de plaisir. Mais Nadal y est.

Le numéro un mondial a ferraillé pendant 2h 21 min avec Marin Cilic, avant de trouver la clé face au Croate, 7e mondial (2-6, 6-4, 6-4). Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, a réussi une entame parfaite en empochant le premier set avec un double break, mais n'a pas pu tenir la distance face au «taureau de Manacor» dans les deux manches suivantes. C'est simple, dans le premier set, Cilic a été le plus sérieux du monde. Au point que Nadal a lâché son service à deux reprises. On aurait pu penser à une surprise. Que nenni.

Après un premier set perdu en moins d'une heure, l'Espagnol a remis la marche avant pour breaker à 2-1 dans le deuxième set. Lorsque le Croate a débreaké à 5-4, Nadal en a remis une couche pour breaker à nouveau et s'offrir la deuxième manche.

La suite? Un unique break à 5-4 dans la dernière manche pour s'adjuger un succès de prestige qui fera du bien à l'Espagnol. Grâce à cette victoire, «Rafa» est d'ores et déjà assuré de participer au Masters de Londres, qui réunira les huit meilleurs joueurs du classement ATP du 11 au 18 novembre. À Toronto, l'Espagnol partira grand favori de sa demi-finale face au Russe Karen Khachanov, qui a dominé le Néerlandais Robin Haase 6-3, 6-1. Par ailleurs, absent à Toronto pour mieux préparer l'US Open qui débutera dans moins d'un mois, Roger Federer a récemment soufflé ses 37 bougies, lui qui est devenu le plus vieux numéro un mondial de l'histoire de l'ATP en février dernier. Au coude à coude avec Rafael Nadal en ce qui concerne le nombre de titres du Grand Chelem (20 à 17), le Suisse est revenu sur ses rivalités de longue avec le numéro un mondial et le Serbe, Novak Djokovic entre autres. Interrogé sur ces affrontements mythiques sur le circuit, l'Helvète a comparé ses duels contre Rafael Nadal et Novak Djokovic: «Quelle est la plus spéciale? C'est difficile à dire, peut-être avec Rafa parce qu'elle a commencée avant. Mais j'ai toujours apprécié mes matchs contre Novak, c'est toujours très athlétique avec un jeu direct et rapide, contrairement aux matchs contre Rafa où je pense que je dois changer complètement mon jeu pour essayer de la battre» confie l'homme aux 98 titres dans des propos retranscrits par TennisWorldUsa.