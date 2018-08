FACULTÉ DE LEIPZIG DES SCIENCES DU SPORT Stage de formation pour les entraîneurs algériens

Dans le cadre de la coopération algéro-allemande au titre de la saison 2019 - 2020, la faculté de Leipzig des sciences du sport organise un stage de formation dans la spécialité football au profit des entraîneurs algériens durant la période allant du 04 mars au 31 Juillet 2019. A cet effet, il est demandé aux candidats désireux s'inscrire à cette session et remplissant les conditions de participation de transmettre à la DTN leurs dossiers de candidature au plus tard avant le 20 du mois courant. Parmi les conditions de participation, c'est que le candidat soit un conseiller en sport (spécialité entraînement) ou éducateur principal des activités physiques et sportives ou entraîneur en football. Ceci, avec une expérience professionnelle d'au moins trois années pour le candidat, dont l'âge ne doit pas dépasser les 40 ans. La sélection finale des candidatures, selon la FAF, se fera par la partie allemande. Les billets d'avion (aller et retour) sont pris en charge par la FAF alors que les frais de formation à l'étranger sont pris en charge par la partie allemande.