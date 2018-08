FORMULE 1 Chase Carey évoque le duel Hamilton-Vettel

La lutte pour le titre de Champion du monde de Formule 1 fait rage cette saison. A la pause estivale de mi-saison, Lewis Hamilton est en tête du classement général des pilotes et possède 24 points d'avance sur son poursuivant Sebastian Vettel. Le Britannique de Mercedes et l'Allemand de Ferrari sont tous deux en lice pour leur 5e sacre respectif. Un duel au sommet qui ravit le patron de la Formule 1. Chase Carey s'est enchanté de voir le duel entre les deux mastodontes, en compétition pour la consécration finale. «Nous avons les deux plus grandes stars qui sont vraiment l'une face à l'autre cette année. L'avantage que nous avons en Formule 1 c'est que, comme en football, nous avons des équipes qui se battent l'une contre l'autre. Mais, contrairement au football, nous avons en plus des batailles entre chaque pilote. Et quand deux personnalités comme ça s'affrontent, c'est électrisant! (...) Vettel en lutte contre Hamilton c'est aussi épique que John McEnroe face à Jimmy Connors. Nous avons deux grands champions qui donnent tout, et, dans leur cas, c'est une bataille pour obtenir un 5e titre mondial avant l'autre.», a-t-il déclaré à Nextgen-Auto.