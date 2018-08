JUNIORS ET CADETS Les Verts connaissent leurs adversaires

Les sélections algériennes de handball (cadets et juniors garçons) connaissent désormais leurs adversaires aux championnats d'Afrique des deux catégories à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Abidjan (Côte d'Ivoire) par la Confédération Africaine de handball (CAHB). Chez les juniors, le Sept algérien fait partie de la poule A en compagnie de la Tunisie, de l'Angola, de la Zambie et du vainqueur IHF Trophy 2018, alors que dans la catégorie des cadets, l'Algérie a été versée dans la poule B avec l'Egypte, la Guinée, la Libye et le vainqueur IHF Trophy 2018. Les deux compétitions juvéniles auront lieu à Marrakech (Maroc) du 7 au 14 septembre pour les juniors et du 15 au 22 septembre pour les cadets.



Juniors masculins

Poule A: Tunisie - Algérie - Angola - Vainqueur IHF Trophy 2018- Zambie

Poule B: Egypte - Maroc (pays organisateur) - République D. du Congo - Guinée - Sierra Leone



Cadets masculins

Poule A: Tunisie - République D. du Congo - Maroc (pays organisateur) - Mauritanie - Zambie

Poule B: Egypte - Algérie - Guinée - Vainqueur IHF Trophy 2018 - Libye.