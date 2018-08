MANCHESTER UNITED Pogba a encore mis tout le monde d'accord

Le champion du monde a été décisif lors de la victoire des Red Devils en ouverture de la Premier League vendredi soir face à Leicester (2-1).

Pendant le Mondial, plusieurs joueurs ont su tirer leur épingle du jeu et écarter définitivement toute critique à leur encontre. Paul Pogba en est peut-être le meilleur exemple. Le milieu de terrain mancunien a parfaitement endossé ce rôle des leaders des Bleus et a été l'un des principaux artisans du sacre français en Russie. On attendait maintenant de voir s'il allait être capable de rééditer ses performances avec Manchester United. D'autant plus que le contexte, si on se fie à ce qui se dit en Angleterre, n'était pas forcément favorable au Français, dans la mesure où on lui prête une relation qui s'est beaucoup détériorée avec son coach José Mourinho. Il a également été au coeur de certaines rumeurs mercato, l'envoyant notamment à Barcelone. Mais vendredi soir, c'est bien du côté d'Old Trafford qu'il était attendu; et il a répondu présent, ouvrant le score sur penalty et réalisant un match très convaincant.

Toujours dans les bons coups au milieu de terrain, faisant étalage de sa finesse et de sa classe, ce qui n'était pas évident compte tenu du dispositif très défensif aligné par le Special One, l'ancien de la Juve s'est remis tout le monde dans la poche outre-Manche, à l'image du consultant et ancien joueur Gary Lineker, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux: «Je dois le dire... Enfin je ne dois pas mais je vais le faire... La performance de Paul Pogba, après tout ce qui lui est arrivé ce dernier mois et son manque de pré-saison, a été vraiment remarquable. Superbe.»

«On devait commencer la saison par une victoire et on l'a fait. Je n'ai pas eu d'amicaux de pré-saison, je suis revenu lundi donc c'était dur au niveau des jambes. On a très bien joué, notre performance était bien. On veut viser haut. Gagner la Coupe du monde, c'est dans le passé. J'aime les challenges, maintenant je veux progresser et gagner plus de titres», a pour sa part confié le joueur. Un beau début pour le champion du monde!