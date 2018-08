RC LENS Tahrat et Mesloub buteurs

Au Stade Marcel-Picot, il n'aura fallu que 15 minutes aux Lensois pour assommer Nancy cette journée de la Ligue 2 française (3-0). Et les deux Algériens de RCL, Walid Mesloub et Mehdi Tahrat, sont impliqués sur les trois buts de la soirée. A la 7', Mesloub, au coup franc, trouve la tête de Yannick Gomis pour le premier but. A la 14', le même Mesloub, exécute un corner pour Gomis, qui centre pour Mehdi Tahrat, lequel n'avait qu'à pousser la balle au fond des filets pour le (2-0). A la 54', le RC Lens obtient un penalty après une faute sur Fabien Centonze. Walid Mesloub se charge d'exécuter victorieusement la sentence pour porter le score à (3-0). Lens prend provisoirement les commandes de la Ligue 2 grâce à cette victoire nette et sans bavure.